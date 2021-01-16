新冠肺炎｜內地昨增130宗確診　115宗本地個案河北90宗黑龍江23宗

據國家衛健委通報，內地周五（15日）新增130宗新冠肺炎確診病例，其中115宗是本土病例，包括河北90宗、黑龍江23宗、北京2宗，另有15宗是境外輸入病例，包括上海7宗、天津3宗、四川2宗、湖南1宗、重慶1宗、陝西1宗，無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例18宗。

內地現有境外輸入確診病例281宗，其中2宗是重症病例，現有疑似病例1宗。累計確診病例4489宗，累計治癒出院病例4208宗，無死亡病例。

本土病例方面，截至1月15日24時，內地現有確診病例1113宗，其中38宗重症病例，累計治癒出院病例82370宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例88118宗，現有疑似病例1宗。累計追踪到密切接觸者936427人，尚有33409人密切接觸者在接受醫學觀察。

當日新增79宗無症狀感染者，其中24宗是境外輸入；當日有20宗轉為確診病例，其中3宗是境外輸入；當日7宗解除醫學觀察，其中4宗是境外輸入；尚有670宗無症狀感染者在接受醫學觀察，其中262宗是境外輸入。

1月12日，河北省石家莊市元氏縣使莊村村民排隊準備進行核酸採樣。（新華社）

據黑龍江省委建委通報，黑龍江省周五新增23宗新冠肺炎確診病例，其中21宗在綏化市望奎縣（其中7宗由無症狀感染者轉歸）、綏化市北林區1宗、綏化安達市1宗。新增30宗無症狀感染者，包括綏化市望奎縣25宗、綏化市綏棱縣2宗、綏化安達市2宗、哈爾濱市道外區1宗。當日新增1宗無症狀感染者解除醫學觀察。

北京就再出現新冠肺炎本地確診病例，新增的2宗確診病例均在順義區，1宗是早前確診者的密切接觸者、1宗是由無症狀感染者轉歸。

（綜合報道）