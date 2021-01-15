新冠肺炎｜大連女幹部拒配合防疫靠關係獲放行　涉事二人均被處罰

近日在遼寧大連，金普新區一名女子進小區拒不配合志願者登記並給社區「盧書記」打電話要求放行的視頻，在網絡上流傳並引起熱議。 周四（14日），當局經過調查表示，該女子為街道辦副主任王某，作為疫情防控工作的領導幹部，拒不配合防疫登記，造成嚴重不良影響，因此給予其黨內嚴重警告處分、免職處理；而社區黨委副書記盧某因不正確履行職責，讓志願者違規放行，受黨內警告處分。

事緣於周三晚上7時許，王某在結束疫情防控工作後返回居住小區，在小區門口登記處，負責防控工作的志願者要求其登記姓名、電話、身份證號、出入時間等信息，但王某拒絕填寫身份證信息，並打電話給「盧書記」，「盧書記，我進我小區，他讓我寫身份證，我沒寫，我就寫個電話不行，你跟他說一下。」

盧書記在電話中對志願者說，「這是街道工作人員，你讓她簡單登記一下就進來吧」。志願者則反問道，「那以後是不是我們都簡單登記下就行，我管她是誰呢，憑什麼不寫？」電話掛斷後，王某便自行走進小區。

據了解，上述志願者小張今年25歲，是一名上班族。小張憶述，當時並不知道王某的身份，只是讓其登記一下，就發生了視頻中的一幕。小張說，因為盧書記是自己的直系領導，「當時沒有辦法，只有讓王某進入小區」。小張事後將拍攝的視頻發送到微信群組中，得到了其他志願者的支持，但就視頻是如何在網絡上流傳的表示不知情。小張表示，事發後一個小時，王某和盧某已經向其致歉。

志願者小張事後將視頻發送至微信群組中。（紅星新聞）

大連市當局經過調查後，於周四發布通告指，給予王某黨內嚴重警告處分、免職處理；給予盧某黨內警告處分。當局表示，疫情防控形勢持續向好的關鍵階段，發生這樣的事情令人警醒、發人深思、教訓深刻。各級部門應該對違反疫情防控紀律、不擔當不作為、失職失責等違規違紀違法問題堅決予以查處，典型問題一律通報曝光，以更加嚴明的紀律作風為全市疫情防控大局提供堅強保障。

此事發生後引來網民熱議：

「身為領導，一點規矩都不懂，什麼素質。不擼你擼誰」。 「大快人心，你以為你是誰啊？」。 「志願者，幹得漂亮」。 「多大點事，如此任性膨脹，應了那句咎由自取」。 「一個街道辦的干部還真把自己當領導了」。

（綜合報道）