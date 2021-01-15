新冠肺炎｜黑龍江綏化市疫情波及多地　當局籲取消打麻雀聚集活動

據黑龍江省衛健委通報，黑龍江周四（14日）新增43宗新冠肺炎本地確診個案，以及31宗本地無症狀感染者。自1月9日綏化市望奎縣出現首宗本地無症狀感染者以來，多地出現與之有關聯的散發疫情，確診個案與無症狀感染者已有逾200宗，呈現一地集中傳播、跨地區傳播的態勢。 為應對疫情，黑龍江省疾控中心呼籲，喜事延辦、喪事簡辦、宴請緩辦，取消打麻雀等聚集性娛樂活動等。

自1月9日開始，黑龍江省綏化市確診個案和無症狀感染者不斷增加，感染者多有聚集聚會聚餐行為，疫情波及多地呈現集中傳播趨勢。綏化市當局介紹，截至14日17時，全市新冠肺炎確診個案累計92宗，其中，望奎縣89宗，北林區3宗；無症狀感染者累計110宗，其中，望奎縣104宗，綏棱縣2宗，安達市、海倫市、青岡縣、北林區各1宗。

而黑龍江省多地亦都出現與望奎縣有關聯的散發疫情。12日，齊齊哈爾市昂昂溪區新增3宗無症狀感染者，伊春市大箐山縣新增1宗無症狀感染者，哈爾濱市香坊區報告1宗確診病例。13日，牡丹江市林口縣新增4宗無症狀感染者，這些病例均為望奎縣返鄉人員。另外，吉林省13日新增2宗與望奎縣相關的無症狀感染者；山東省威海市亦發現1宗望奎縣赴輸入的無症狀感染者。

因為綏化市這波疫情第一宗發現的是無症狀感染者，綏化市第一醫院副院長李曉波表示，對於無症狀感染者的防控存在難度，「冬季黑龍江最低氣溫可達零下二三十攝氏度，更適宜新冠病毒傳播。無症狀感染者俱有長期潛伏、發現難、秘密傳播的特點，使得疫情不易發現，導致傳播的範圍較廣，為當前疫情防控增加了難度」。

李曉波說，從綏化市收治病例情況來看，有的無症狀感染者只需隔離，不用藥物治療；有的無症狀感染者出現症狀，成為確診患者。對於無症狀感染者首先要第一時間隔離，進行醫學觀察。

為了應對疫情，黑龍江省實行嚴格管控，並加大核酸檢測力度，當局在全省範圍開展風險人員排查。

黑龍江省疾控中心亦呼籲農村居民，做好個人防護，保護家人平安；取消打麻雀、打撲克等一切人員聚集的娛樂性活動，減少人員聚集；注意飲食安全，降低疾病風險；每日測量體溫，有症狀即就醫；配合核酸檢測，做好疫情防控。

（澎湃新聞）