中共五大部｜美國制裁對象「破格」 揭統戰部長尤權與香港淵源

美國財政部1月15日宣布，向6人實施新一輪制裁，當中包括港區人大譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬、國安處助理處長簡啟恩和江學禮、國安公署副署長孫文清（又名孫青野），以及中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，當局指他們與早前大批香港民主派人士被捕有關。 其中，作為統戰部部長的尤權，是首名五大中共中央職能部門的首長涉香港議題被美國制裁。尤權被指熟悉港澳台事務，他曾在福建省委書記任內大力推動福建與台灣、香港、澳門的全方位合作，並建立「閩港合作會議」高層會晤新機制等，分析認為這是他被選中接掌統戰部的主要因素。

美國財政部制裁譚耀宗等人 涉參與拘捕香港民主派人士（點圖放大）：

今年將67歲的尤權出生於北京，籍貫為河北盧龍縣。他1973年3月加入中共，1969年9月參加工作，1987年在中國人民大學獲得碩士學位後留校任教。之後，他先後在國家計委、國務院辦公廳從事宏觀經濟學政策研究工作。

2001年起，他出任國務院副秘書長負責金融相關工作，協助時任國務院副總理、中央金融工委書記溫家寶；2003年3月後，他主要協助政治局常委兼副總理黃菊工作，並兼任國家電力電信民航體制改革領導小組副組長，後再於2007年初調往國家電力監管委員會，任主席、黨組書記。2008年3月他重回國務院出任常務副秘書長、保障時任副總理李克強日常工作，被視為李克強的「大總管」，並在2011年作為代表團成員陪同李克強到訪香港。

尤權任福建省委書記期間曾訪問香港，2015年6月1日，閩港合作推介會上舉行閩港合作項目簽約儀式。（福建日報）

2012年12月，尤權獲任命為福建省委書記，任內建立「閩港合作會議」高層會晤新機制，並曾訪問香港。2015年6月，尤權率團走訪港澳地區，積極拓展福建與港澳的交流合作，期間在香港停留三天，出席閩港合作推介會，發言時指出香港與福建有深厚的歷史淵源，其在福建發展的歷史過程中始終佔有特殊重要的地位，並提到將與中聯辦、港府進一步加強溝通、深化合作，完善高層互訪、聯席會議等常態化合作機制，持續深化和拓展閩港合作成果等。

2017年10月，尤權當選中央書記處書記，成為黨和國家領導人，並在11月出任統戰部部長。根據中共中央工作機關架構，統戰部與中組部、中宣部、中聯部、中央政法委為中共第十九屆中央委員會設置的五大職能部門，因此美國新一輪制裁，意味着首次有五大部門的首長涉港被制裁，亦是繼包括中央政治局委員王晨在內的14名全國人大常委會副委員長後，再有黨和國家領導人被制裁。

去年12月，美方制裁的14名中國全國人大代表（點圖放大）：

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尤權被指非常熟悉港澳台事務，而他履新部長的該年，統戰部官方微信號「統戰新語」便曾發文透露該年統戰工作，包括進一步做好港澳台海外爭取人心的工作等，具體措施為重點關注港澳台海外基層民眾、青年學生、知識精英等群體，開展國情考察、尋根謁祖等活動。後來，尤權亦兼任中央港澳工作協調小組副組長之一。

掌管統戰部以來，尤權不時接見香港各界的訪京團體，其中較受矚目有2018年9月，他會見民建聯訪京團時指出，該黨是香港愛國政團的一面旗幟，為香港平穩過渡、順利回歸和繁榮穩定作出重要貢獻。他又提到中央高度重視香港，大力推動香港融入國家發展大局，希望民建聯能堅守初心、一以貫之，繼續支持特首和港府依法施政，積極引導香港社會聚焦經濟和民生，着力增進愛國愛港陣營團結，進一步加強自身建設，在新時代展現新作為。

（綜合報道）