新冠肺炎｜官媒評地方濫用「戰時狀態」表述　批評徒增不必要恐慌

隨着新一波新冠肺炎疫情，近期不少地方政府宣布「進入戰時狀態」，就連一些未新增確診病例、距疫情發生地較遠的城市，甚至本省都沒疫情的地區也開始效仿。對此，內地官媒周六（16日）發表評論文章，批評地方疫情防控濫用「戰時狀態」表述會令民眾困惑，增加不必要的恐慌。

文章指出，戰時狀態是藉用軍事表述，只會在遇上特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態時使用，就疫情防控而言，如去年武漢保衛戰、湖北保衛戰皆可以此表述，以動員民眾抗疫。然而目前的多點散發和局部集聚性疫情已與過往情況不可同日而語，在經過一年與病毒較量後，中國已積累了很多成功、成熟的經驗，完全能夠做到科學防控、精準防控。

文章認為現時情況與去年武漢保衛戰、湖北保衛戰等不可同日而語。（澎湃新聞）

文章稱，各地不能隨意宣布進入戰時狀態，若果濫用，可能會傳遞錯誤的信號，甚至催生謠言、搶購等失序行為，並容易麻痺民眾心理，淡化人們的備戰意識，一如喊多了「狼來了」後，等哪天狼真來了時反而會喪失應有的警覺，影響抗疫。

此外，濫用該表述也有懶政之嫌，如非透過科學措施、細緻工作來紮緊抗疫的籬笆，而是試圖通過簡單的口號來達到最大動員效果，其實是作風不嚴不實的表現，而有的地方宣布進入戰時狀態後，防疫卻漏洞百出，令民眾議論戰時狀態跟平時似乎區別不大。

文章進一步提到，中央早有就研判疫情防控形勢，如何開展社會動員等作統一規範，故面對冬季新的疫情防控形勢，要按既有制度安排，嚴格依據疫情實情發布防疫等級，並要實事求是地做好動員工作，如提倡就地過春節、非必要不旅行等。總而言之，科學防控、精準防控，既不能「重砲打蚊子」，也不能「掃把趕惡狼」。

（新華每日電訊微信公眾號）