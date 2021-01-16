內地疫情反彈籲「就地過年」　春運鐵路料僅2.96億人次機票價急跌

農曆新年將至，一年一度的「盛事」春運臨近，但內地近期多地出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈。 全國春運電視電話會議在周五（15日）召開，中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新認為，春運受疫情影響存在較大不確定性，鐵路春運節前車票的預售，較往年同期下跌近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次。

據內地傳媒報道，事實上為減少人員流動，北京、上海、河南、山西等29個省區市，均已提出倡議要「就地過年」，建議「非必要不返鄉」、「非必要不出省」。國鐵集團在倡議前後的春運客流預測人數，分別為4.07億人次及2.96億人次，意味著「就地過年」影響至少1億人的鐵路出行。

鐵路春運節前車票的預售，較往年同期下跌近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次。（中新社）

報道稱，民航方面同樣有明顯影響，以往熱門航線常常一票難求或者經濟艙售罄，今年即便在腊月二十九的傳統出行高峰，多個航班仍然有經濟艙折扣機票在售。內地旅遊平台「攜程」提供的數據顯示，今年春運返鄉經濟艙機票平均價格為689元（人民幣．下同），全國多地返鄉機票價格呈下降趨勢，部分比鐵路更便宜，例如四川成都飛往浙江杭州的經濟艙平均價格僅為354元，遠低於高鐵二等座的926.5元。

攜程數據顯示，在2021年春運返鄉熱門航線中，上海-成都、上海-哈爾濱、北京-成都、廣州-成都、上海-長春、深圳-哈爾濱、深圳-成都、上海-昆明、上海-重慶、上海-蘭州位列前十。在此之中，北京-成都機票價格下降幅度達48%，緊隨其後的是廣州-成都下降幅度為43%。

往年春節期間去東北，不僅火車“一票難求”，機票也經常出現經濟艙售罄的情況，今年由於東北地區疫情壓力大，即便在腊月二十九這樣的傳統出行高峰，北京、上海等地前往東北的航班仍然有經濟艙折扣機票在售。

值得一提是，人社部、工信部、民政部、交通運輸部、國務院扶貧辦、全國總工會、全國婦聯等七部門近日更有印發通知，指將於1月21日至3月底，在全國範圍內開展「迎新春送溫暖、穩崗留工」專項行動，鼓勵引導農民工等務工人員留在就業地安心過年，為重點企業和其他春節期間有用工需求的用人單位提供用工保障，組織農村勞動力春節後有序外出務工，確保員工健康安全、企業生產有序、就業形勢總體穩定。

（綜合報道）