國務院聯防聯控成立「春運工作專班」：確保疫情不因春運擴散

據交通運輸部微信公眾號周日（10日）消息，國務院聯防聯控機制春運工作專班當日成立，並在交通運輸部召開第一次會議。 會上指出，當前，疫情防控形勢嚴峻複雜，統籌工作難度較大，要統籌做好今年春運疫情防控和運輸服務保障工作，減少不必要出行，減少人員聚集，減少在途風險，確保疫情不因春運擴散。

據悉，春運工作專班在國務院聯防聯控機制領導下開展工作，組成單位在原春運部際協調工作機制12間成員單位（發改委、公安部、人社部、交通部、應急管理部、中國氣象局、國家鐵路局、民航局、中央軍委後勤保障部、中華全國總工會、共青團中央和國家鐵路集團）基礎上，增加衛健委、教育部和文旅部。

國務院聯防聯控機制春運工作專班召開第一次會議。（交通運輸部）

交通運輸部部長、春運工作專班組長李小鵬在會上指出，做好今年春運疫情防控工作具有特殊重要性。當前，疫情防控形勢嚴峻複雜，統籌工作難度較大。要嚴格落實各項舉措，統籌做好今年春運疫情防控和運輸服務保障工作，切實保障人民群眾健康安全平穩有序出行。

他強調，各部門各單位要全力以赴確保春運工作專班高效運轉。要進一步強化客流分析研判，提前安排分類削峰控量，提高疫情防控等級，嚴格落實防控措施，做好突發情況應對預案，強化應急處置，在適應疫情防控形勢和要求的前提下，努力做好各項工作。

一要統籌安排部署。充分發揮春運工作專班作用，制定印發工作方案，明確防控重點領域、重點環節的政策要求和工作舉措，指導各地嚴格貫徹落實。二要引導錯峰避峰出行，切實推動削峰控量。交通運輸部門要積極配合相關部門做好錯峰放假、避峰開學、景區限量預約錯峰接待等工作，強化信息對接，科學調配運力。三要提升客運疫情防控標準，落實好交通運輸各項防疫措施。四要嚴格進口冷鏈物流及入境人員疫情防控。五要強化運輸組織保障、便民服務舉措、路網運行服務和安全應急保障。

（交通運輸部）