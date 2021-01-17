新冠肺炎｜內地16日增109宗確診：96宗屬本地個案　河北佔72宗

國家衛健委17日公布，內地1月16日新增109宗確診病例，其中96宗為本地個案，包括河北72宗，黑龍江12宗，吉林10宗，北京2宗；其餘13宗為境外輸入病例。 截至目前，內地現有確診病例1205宗，累計確診88227宗，4635人病亡。

內地新增的13宗境外輸入病例，包括上海4宗，福建、廣東、四川各2宗，天津、山東、湖南各1宗。境外輸入現有確診病例278宗，現有疑似病例2宗；累計確診4502宗。

同日，內地新增119名無症狀感染者，其中16宗為境外輸入；當日轉為確診病例32宗；746名無症狀感染者尚在醫學觀察。

醫護人員為居民進行核酸採樣。（新華社）

河北衛健委通報，全省新增72宗本地個案，包括石家莊市65宗，邢台市7宗，其中9人曾出席婚宴。同日，全省新增20名本地無症狀感染者。目前，河北省現有本地確診個案715宗，境外輸入病例2宗；累計本地確診個案1067宗，境外輸入病例36宗。

邢台南宮市：有工作任務的人員一律嚴禁回家

此外，河北邢台南宮市自1月16日晚實施嚴厲封控措施，全市所有居民居家隔離，嚴禁外出；各單位所有有工作任務的人員一律在單位生活，嚴禁回家。若違反以上規定且不聽勸阻，將採取行政拘留措施，嚴重或追究刑事責任。

吉林省衛健委公布，全省新增10宗本地確診個案，包括長春市3宗，通化市7宗，其中6宗為此前通報的無症狀感染者轉為確診病例；全省新增63名無症狀感染者，其中62人與1月13日通報的黑龍江省輸入無症狀感染者有關聯。新增確診病例及無症狀感染者均是在隔離醫學觀察期間通過主動篩查發現。截至目前，吉林省現有無症狀感染者100宗，累計本地確診個案148宗。