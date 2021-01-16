新冠肺炎｜衛健委：近期疫情均境外輸入引起　發現時已現社區傳播

自2020年12月至今，河北、黑龍江、遼寧、四川、北京等多地出現本地新冠肺炎疫情爆發。周四（14日），國家衛健委主任馬曉偉在全國疫情防控工作電視電話會議上表示，內地近期疫情均為境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發，發現疫情時已經出現社區傳播，疫情防控難度大。 馬曉偉又稱，聚集性疫情處置情況亦暴露了「公共場所常態化防控有所鬆懈」、「疫情應急指揮體係不能及時高效發揮作用」等需要高度重視的問題。

馬曉偉表示，內地多地近日發生聚集性疫情，主要有以下特點，均為境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發，隔離場所管理不規範、接觸進口冷鏈物品工人防護不到位等是重要原因；河北石家莊、黑龍江綏化、四川成都等地疫情均發生在農村地區或城鄉結合部，疫情波及到農村地區；疫情在較短時間內，呈現快速增長態勢；人員聚集流動、婚宴、集會等活動加劇疫情傳播，呈現向外擴散趨勢；在同一省份或城市出現多條傳播鏈，發現疫情時已經出現社區傳播，疫情防控難度大。

國家衛健委表示，內地近期聚集性疫情均為境外入境人員或被污染的冷鏈進口物品引發。（中新社）

馬曉偉稱，近期聚集性疫情處置情況也暴露了需要引起高度重視的突出問題。一是公共場所常態化防控有所鬆懈，幹部群眾疫情防控意識有所淡化，公共場所防控措施有所放鬆，大型聚會活動防控要求未得到落實。體溫監測、查驗健康碼等很多流於形式。二是疫情應急指揮體係不能及時高效發揮作用。指揮體係從常態化轉入應急狀態不夠迅速，應急處置流程不夠明確，信息流轉不暢通，影響疫情處置的速度和力度。三是疫情應急處置準備還不到位。核酸檢測、流調溯源、物資儲備、定點醫院、隔離場所等準備不足，管理和技術人員培訓不到位，沒有做到「寧可備而不用，不可用而不備」。四是農村疫情防控力量薄弱。農村醫療衛生基礎條件較差，技術力量不足，早期發現能力不夠。省市縣統籌應對農村地區突發疫情防控的體制機制還需完善。

（國家衛健委）