新冠肺炎｜黑龍江肇州縣要求返鄉者隔離28天　新華社批「極端化」

黑龍江大慶市肇州縣上周四（1月14日）發布疫情公告稱，任何人返抵肇州縣，均執行「21天集中隔離+7天居家隔離」的管控措施，且隔離費用自理，隨即在網上引起不少爭議。 《新華社》評論文章稱，加碼隔離看似杜絕疫情輸入風險的狠招，實則是簡單化、極端化的昏招，干擾正常生產生活，向防疫人員增加不必要的工作量，也暴露了一些地方領導幹部治理能力不足。

肇州縣發布疫情公告稱，任何人返抵肇州縣，均執行「21天集中隔離+7天居家隔離」的管控措施，且隔離費用自理。（網上圖片）

新華社文章指出，入冬以來，國內抗疫形勢出現新變化，目前仍有70多個中高風險地區。其中，黑龍江省1月10日以來累計有200多名感染者，已宣布全省進入應急狀態。雖然肇州縣試圖降低疫情輸入風險的初衷可以理解，但無差別地「21天集中隔離 + 7天居家隔離」，不合情理也不合法理。

新華社文章稱，自去年疫情爆發以來，中央一直強調科學防疫、精準防疫。貫徹中央要求，地方不應隨意加碼。是否需要集中隔離或居家隔離，應該隔離多久，有關部門早有明確說法。各地要依據疫情防控實際科學開展工作，不能隨意「放水」，也沒必要「加碼」。

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文章又指，肇州縣的防疫政策除了無差別地「21天集中隔離+7天居家隔離」，更規定當地人即便前往非風險地區，也要報備並提交3日內核酸檢測報告，而且返回肇州後仍需要「21天集中隔離+7天居家隔離」，意味肇州幾乎成為一個「既不讓進，也不讓出」的封閉之地。此舉除了顯示地方政府採用簡單化、極端化措施應對複雜防疫形勢的昏招，更暴露一些地方在社會治理體系和治理能力現代化方面，仍然存在比較突出的薄弱環節。

文章表示，重視防疫工作固然沒錯，但正常的生產生活同樣重要，如果這種「昏招」也「傳染」，各地都以鄰為壑，勢必製造新的矛盾和隱患。

（新華社）