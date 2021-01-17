新冠肺炎｜吉林超級傳染者「1傳102」：曾在兩市開4場營銷活動

內地新冠肺炎疫情反彈，吉林省今日（17日）舉行的疫情防控新聞發布會上通報，當地連日來累計有114人感染，當中9宗為黑龍江省輸入，105宗為本地續發感染。 續發感染者中，有102宗為同一輸入病例林某傳播，他曾在公主嶺市和通化市舉辦4場針對中老年人的營銷活動。

通報指，結合流行病學調查和病毒全基因組測序分析，吉林省本次疫情傳播鏈條清晰，為黑龍江省望奎縣無症狀感染者輸入吉林省後引發本地傳播。在105名續發感染者中，有3宗是吉林省外輸入感染者的家庭成員，另外102宗續發感染者為同一輸入病例林某傳播。

1月15日，吉林長春，吉林大學放寒假的學生領取防疫物資。（中新社）

該病例林某從事個體營銷職業，為黑龍江籍，近期多次往返於黑吉兩省，活動範圍較廣，接觸人員多，1月6日至11日曾在公主嶺市、通化市開展4次針對中老年人的營銷活動。病例林某是吉林省發現望奎縣輸入疫情後，通過排查同城密接人員後及時得以發現。

據此前報道，這名無症狀感染者是吉林省在1月13日通報，患者進行「培訓授課」的地點分別在吉林公主嶺市艾尚瀚邦養生會館、吉林省通化市源升品質生活坊。而被其感染的人群涵蓋通化市、公主嶺市、松原市等多地。

松原市代管的縣級市扶餘市則於16日通報3宗中共黨員在疫情期間違反工作紀律事件，扶餘疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌等多人被問責。

（綜合報道）