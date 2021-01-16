新冠肺炎｜吉林通化疫情擴散再多49宗無症狀感染者　至今已1傳81

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中在吉林省通化市，當地周六（16日）截至早上10時再新增多達49宗無症狀感染者，均為同一次疫情相關的密切接觸者及次密切接觸者，源頭皆屬於同一宗來自黑龍江的無症狀感染者，至此已導致81人受感染。 另一方面吉林扶餘市在當天通報三宗黨員在疫情期間違反工作紀律，扶余疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌等多人被問責。

據通化市副市長蔣海燕介紹，49宗無症狀感染者均為是在集中管控人員中，經主動篩查發現，他們均為「源升品質生活坊」培訓活動引發疫情所產生的密切接觸者、次密切接觸者。此前消息指出，吉林省在1月13日通報有一宗黑龍江輸入的無症狀感染者，患者曾經在吉林公主嶺市艾尚瀚邦養生會館、吉林省通化市源升品質生活坊分別進行培訓授課，繼而引發群體感染。至此，該名無症感染者已導致包括通化市在內共81人受感染，分別為通化市有61宗、公主嶺市有19宗、松原市有1宗。

通化市近期出多大量本土病例。（視覺中國）

蔣海燕表示，疫情發生後政府已採取超常規措施，包括已封閉42個無症狀感染者居住屋苑，共計涉及365幢住宅大樓。截至目前，全市範圍內已排查出密切接觸者438人、次密切接觸者752人，已全部實施隔離管控。通化市衛健委副主任劉勝賀亦稱，通化市已抽調全市1300名醫護人員及2500多名志願者參與病毒檢測工作，現時集中病毒檢測采樣共有209483人，已出結果73362人，全部為陰性。

1月15日，吉林長春，吉林大學放寒假的學生領取防疫物資。（中新社）

扶餘市方面，三駿鄉黨委書記柴澤義、鄉長劉廣臣、副鄉長孫遠峰、西孤家子村黨支部書記何樹風，被通報在疫情防控中領導不力、工作失職，柴澤義、劉廣臣處以誡勉談話，孫遠峰處以黨內警告，何樹風則黨內嚴重警告及免去村黨支部書記職務。

另外，扶餘市國營伊家店農場黨委書記兼場長劉貴財，副場長潘景峰，以及農場職工邢成順、李亮，被通報在疫情防控中失職失責，給予劉貴財黨內嚴重警告處分，免去場長職務，潘景峰、邢成順、李亮則給予黨內警告處分。

至於扶餘市疫情防控指揮部總指揮、常務副市長蔡啟昌的問題是部署疫情防控包保工作不到位，通報指其督導檢查不夠，決定給予通報批評。

（綜合報道）