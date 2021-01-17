日本新駐華大使垂秀夫：中日兩國關係需擺脫大起大落的怪圈

日本新任駐華大使垂秀夫去年年底赴中國履新。垂秀夫近日接受內媒《財新網》專訪時表示，日本和中國在遇到事情時，雙邊關係便會因之搖擺，出現大起大落的情形，甚至於惡化的影響會波及商務活動。日本和中國似乎需要擺脫這樣一種怪圈。

垂秀夫表示，日本和中國在遇到事情時，雙邊關係便會因之搖擺，出現大起大落的情形，甚至於惡化的影響會波及商務活動。日本和中國似乎需要擺脫這樣一種怪圈。（資料圖片）

垂秀夫表示，最近有人說，由於受到中美關係走勢的影響，日中關係正在再次面臨困難。對於這個問題，正如他之前講過的那樣，日中關係忽好忽壞，我們不應因此而一驚一乍。

垂秀夫又稱，日美關係是同盟關係，對華關係是日本最重要的雙邊關係之一。尤其是在當前世界直面新冠疫情這一前所未有課題的背景下，中美兩國構建穩定的關係有著極其重大的意義，這既符合日本的國家利益，也有利於國際社會的和平與穩定。從日本的國家利益出發，需要在與同盟國的美國保持牢固信賴關係的同時，加強與中國之間的溝通，並一道積極地為建設基於國際準則、自由、開放、公正的秩序而盡到大國責任。

垂秀夫又表示，日中高層對話的必要性是毋庸置疑的。去年11月的日中外長會談再次確認了持續高層互聯互通的重要意義。然而，考慮到目前的情況，應該首先應對戰勝新冠病毒的問題。

在有關「印太戰略」的問題上，垂秀夫稱，需要通過在印太地區實現基於法治的自由且開放的秩序，來確保整個地區乃至全世界的和平與繁榮。從這個角度來看，日本打算與各國一起致力於實現「自由且開放的印太地區」。由日、美、澳、印構成一個廣泛協商的框架，旨在推動諸如「自由且開放的印太地區」實現、高質量基礎設施建設、海上安全、反恐等共同課題，而並非針對某個國家。