廣汽石墨烯電池可續航1000公里、8分鐘充電80%？　專家：製造噱頭

1月16日，廣州汽車集團股份有限公司董事長曾慶洪在中國電動汽車百人會論壇上透露，廣汽石墨烯基超級快充電池目前已進入實車測試階段，首款搭載車型為AION V，目前正在黑河做冬季試驗，初定今年9月可以批量生產。 廣汽集團宣稱搭載石墨烯基超級快充電池的車型8分鐘可充滿80%，續航里程1000公里。不過就有專家質疑石墨烯電池的概念不符合行業命名原則，這只是廣汽集團製造的噱頭。

曾慶洪表示，石墨烯快充電池具備6C快充能力，結合高功率超充設備，最快8分鐘就能充電至80%，結合矽負極材料，能量密度可提高到電芯密度每公斤280瓦時左右，壽命大於1600循環。與此同時，製造生產成本降低90%以上，使整體電芯成本與目前市面上常規動力電池成本相比較，略高5%至8%。

廣汽埃安有關石墨烯基超級快充電池的宣傳廣告。（網絡圖片）

在此之前，廣汽集團全資子公司廣汽埃安發布了一則關於全新動力電池科技的海報預告。該海報顯示，其石墨烯基超級快充電池經過了電池槍擊實驗，並強調「不用等到明年」、「即將量產搭載」。

事實上，自2014年起，廣汽集團就開始了對石墨烯技術的研發。2020年5月，廣汽埃安方面稱，基於廣汽集團三維結構石墨烯材料而研發的「超級快充電池」已經完成電芯、模組、電池包樣件的測試工作，並搭載整車進行了裝車大功率充電測試，電池壽命和安全性均已達到使用標準。

公開資料顯示，石墨烯材料具有質量輕、高強度、超強導電性等性能，被看作是提高電池充電速度、推動動力電池技術進步的重要技術。此次廣汽集團推出石墨烯電池一事引發熱議，有觀點認為理論上石墨烯可以提高充放電速率，但實際效果有待驗證；部分觀點認為不存在真正的石墨烯電池，這只是廣汽集團製造的噱頭。

廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南表示，目前電池可以承受8分鐘充滿1000公里，但要解決充電樁的問題。（網絡圖片）

專家：不符合行業命名原則

哈爾濱工業大學化工學院電化學科學與工程系教授袁國輝表示：「石墨烯電池的概念不符合行業命名原則，也不是行業共識。從專業的角度，電池的命名一般是遵循『正極-負極活性材料』的規則，鋰離子電池充放電時，成流反應是鋰離子在正、負極材料中的嵌入和脫出的貢獻。電極中添加石墨烯材料時，石墨烯的主要作用是提高電極的導電性，儘管可以提高電池的性能，但石墨烯的角色並不是鋰離子電池正負極的活性材料。」

天津大學化工學院教授楊全紅表示：「石墨烯因其獨特的物理化學性質，已經在鋰電池中展示出巨大的應用潛力。但是，作為一種碳納米材料，石墨烯之於鋰電池並未超出目前常用碳材料的作用範疇。鋰電池核心儲能機理也並未因石墨烯的加入而改變，因此將添加了石墨烯的鋰電池稱為石墨烯電池並不恰當。」

中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高在中國電動汽車百人會論壇上更表示：「如果某一位說，它既能跑1000公里，又能幾分鐘充完電，而且還特別的安全，成本還特別低，那大家不要相信，因為這在目前是不可能的。」

廣汽埃安新能源汽車有限公司總經理古惠南則回應稱，「歐陽院士的原話是既能跑1000公里，又能快充，還要便宜，這是不可能的，大家忘了那個便宜。」古惠南認為，目前電池可以承受8分鐘充滿1000公里，但要解決充電樁的問題，在過去就算有充電樁，電池也無法承受，因此不能把技術問題和推廣運營的問題混為一談。

（綜合報道）