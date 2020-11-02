國務院印發新能源汽車產業規劃：2035年純電動車成新銷售車輛主流

國務院辦公廳日前印發《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》指，到2035年，內地純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。

《規劃》提出，到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時／百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20％左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規模化應用，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

重慶一停車場內新能源車正在充電。（資料圖片/中新社）

《規劃》部署了5項戰略任務：一是提高技術創新能力。堅持整車和零部件並重，強化整車集成技術創新，提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力，推動電動化與網聯化、智慧化技術互融協同發展。二是構建新型產業生態。以生態主導型企業為龍頭，加快車用作業系統開發應用，建設動力電池高效迴圈利用體系，強化品質安全保障，推動形成互融共生、分工合作、利益共用的新型產業生態。三是推動產業融合發展。推動新能源汽車與能源、交通、資訊通信全面深度融合，促進能源消費結構優化、交通體系和城市智慧化水準提升，構建產業協同發展新格局。四是完善基礎設施體系。加快推動充換電、加氫等基礎設施建設，提升互聯互通水準，鼓勵商業模式創新，營造良好使用環境。五是深化開放合作。踐行開放融通、互利共贏的合作觀，深化研發設計、貿易投資、技術標準等領域的交流合作，積極參與國際競爭，不斷提高國際競爭能力。

給予充電樁建設財政支持

《規劃》要求，要充分發揮市場機制作用，促進優勝劣汰，支援優勢企業兼併重組、做大做強，進一步提高產業集中度。落實新能源汽車相關稅收優惠政策，優化分類交通管理及金融服務等措施，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持，給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低於80％。

（新華社）