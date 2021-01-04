Tesla行駛中突然失控加速？　官方回應：因下坡路重力勢能所致

上海的梁女士近日駕駛特斯拉（Tesla）電動車在高速公路上行駛，車輛突然自行加速。梁女士向內媒表示，整個失控狀態持續了20分鐘，但目前特斯拉只承認這21秒失控，其餘任何時間都不承認，令她不禁質問「難道是讓車主在生死關頭錄視頻嗎？」 事件引發關注後，1月2日上午，特斯拉在微博回應稱，經過後台數據的分析及該路段的勘察，確認拍攝影片的路段是一段下坡，車輛因重力勢能發生加速。

梁女士上傳網絡的一段21秒影片顯示，其駕駛特斯拉Model 3行駛在隧道中，在沒有踩踏油門的情況下，車輛從最初的28km/h加速到36km/h。梁女士表示，20分鐘內經歷了平路和上下坡，眼看就要撞上前方的大貨車，她急忙剎車好幾次終於將車輛控制住。事後她想要測試車輛是否故障，在鬆開油門踏板的情況下，車輛一路加速到86km/h左右。

據報道，梁女士有6年駕齡，2020年6月購買了這輛特斯拉Model 3標準續航版，這次的自動加速意外還是第一次遇到，「危及生命安全了，所以才重視起來。」

梁女士表示，特斯拉在給她的回應中稱，只承認影片中21秒的失控，除非她能提供更長時間的失控片段，又指可能是外部環境氣溫過低造成，21秒失控加速是偶發事件，並不能說明車輛有問題。

對此，梁女士認為，特斯拉的說法「很無賴」，也是對車主的不負責。事發時上海室外氣溫只有0度，後來特斯拉又稱與室外溫度無關，是電池溫度原因，當梁女士詢問電池溫度時，對方又稱電池溫度是機密。

梁女士駕駛的涉事特斯拉Model 3。（紅星新聞）

梁女士的遭遇引發關注後，1月2日，特斯拉在微博發表回應稱，經過後台數據的分析及該路段的勘察，確認拍攝影片的路段是一段下坡，由於重力勢能的原因車輛發生了加速，正在同客戶溝通解釋說明。

不過梁女士認為，特斯拉這種說法是「搬起石頭砸自己的腳」。「特斯拉車主都知道，特斯拉採用的是單踏板模式，只要鬆開踏板就會動能回收，實現減速，即使是在下坡，鬆開踏板後最多是溜速，而不是加速。」梁女士稱，如果鬆開踏板車輛還在加速的話，這輛車肯定是有故障。

梁女士認為，特斯拉可以拿任何一輛性能較好的車去相同路段進行測試，但截至目前，特斯拉只是回應梁女士車輛沒有問題，在相同路段上行駛確實是加速的。梁女士認為，特斯拉不想承認車輛有問題，是因為擔心大量Model 3被召回。她想知道自己的車輛還能不能開，希望特斯拉給車主一個完整的交代。

（紅星新聞）