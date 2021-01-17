山東金礦爆炸22人被困一周　井下傳來9聲回擊有生命跡象

1月10日下午2時，山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦發生爆炸事故，22名工人至今被困至今已超過一周。 煙台市政府安委會副主任、應急局局長孫樹福周日（17日）表示，當天下午1時56分實現了3號鑽孔的貫通，通過敲擊鑽桿，聽到（井下）敲擊聲回應多達9聲，「可以說初步認為有生命跡象」。

據新華社報道，孫樹福在山東棲霞笏山金礦爆炸事故救援現場介紹，經過全體救援人員的共同努力，於17日下午1時56分實現了3號鑽孔的貫通。通過敲擊鑽桿，聽到（井下）敲擊聲回應，最多的有9聲，「可以說初步認為有生命跡象」，同時，有待進一步確認資訊。

他表示，下一步，救援人員將快速下套管、輸送營養液、下放生命探測儀和有線電話，以便進一步確認被困人員資訊。

據此前報道，爆炸衝擊波將井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行。由於通訊信號系統損壞，目前尚未能與井下22名工人取得聯繫。事發後，涉事企業動員施救，但由於對救援困難估計不足，直到1月11日晚上8時才向棲霞市應急管理局報告有關情況，存在遲報問題。

官方傳媒在上周五（15日）報道，遲報中負有重要領導責任的棲霞市委書記姚秀霞、市長朱濤已被免職以配合事故調查，並將根據調查結果依法依規追究其相關責任。已兼任棲霞市委書記的煙台市副市長李波日前亦稱，涉事企業的相關責任人已被控制，將嚴肅追責。

（綜合報道）