新冠肺炎｜海南海口市龍華、秀英兩區：婚喪等活動需提前5日報備

內地新冠肺炎疫情有復燃之勢，海南省日前提出「紅白喜事（按：婚喪）活動人數應控制規模，超過50人的由主辦方或承辦方向所在地政府報備」的疫情防控建議。 據《海口日報》等當地傳媒周日（17日）報道，海口市龍華、秀英兩區進一步提出紅白喜事需提前5日報備的要求。

根據報道，據海口市龍華區指出，為進一步規範全區城區及農村地區各類活動新冠肺炎疫情防控工作，龍華區發布疫情防控期間舉辦各類活動有關要求通知，凡是需舉辦紅白喜事等活動的群眾，需提前5日登記、報備，300人以上活動不予審批辦理。

海口市龍華、秀英兩區提出紅白喜事需提前5日報備的要求。（示意圖／新華社）

同樣，1月16日，秀英區疫情指揮部發布通知，要求凡是需舉辦紅白喜事等活動的群眾，需提前5日填寫《活動登記備案表》及《活動參加人員信息登記表》，活動人數超過150人需要對全員進行核酸檢測，並憑7日內的核酸檢測結果進入會場。

據《人民日報》此前報道，1月13日，海南召開新聞發布會，提出春節期間新型冠狀病毒肺炎疫情防控建議。海南省疾控中心專家組提出多項建議，其中包括「紅白喜事活動人數應控制規模，超過50人的由主辦方或承辦方向所在地政府報備，落實防控措施。有發熱、乾咳、腹瀉、乏力等症狀的人員不能參加聚會」。

據海南省衛健委官方通報，海南省2020年7月8日實現密切接觸者「清零」以來，已無新增新冠肺炎確診病例和無症狀感染者報告。此前的官方統計數據顯示，海南累計確診病例171人（含2名境外輸入病例）、死亡6人。

（綜合報道）