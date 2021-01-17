人事變動｜重慶常務副市長吳存榮轉任專職副書記

據重慶衛視1月17日晚播出的《重慶新聞聯播》消息，中共中央批准，吳存榮任中共重慶市委副書記。吳存榮此前擔任重慶常務副市長。

吳存榮是中共十九屆中央候補委員。任職重慶常務副市長期間，還兼職重慶行政學院院長、兩江新區黨工委書記等職，負責發展改革、糧食、財政、國資監管、統計、口岸物流、公共資源交易監管、能源、機關事務等工作。

吳存榮此前任重慶常務副市長，負責重慶市政府常務工作。（網上圖片）

分析指，從常務副市長轉崗市委專職副書記，雖屬平調，但意味着吳存榮仕途將更為廣闊。中國地方省市黨委副書記，被譽為地方大員的搖籃，「60後」的吳存榮未來料將有極大機會主政一方。

公開資料顯示，吳存榮出生於1963年5月，安徽無為人，本科就讀於華東水利學院（現為河海大學）農田水利工程專業，畢業後回到安徽，在水利系統工作多年。1997年2月，吳存榮調任銅陵市樅陽縣，先後為縣長、縣委書記。1999年2月，他回到安徽省水利廳任副廳長，2001年7月升任省水利廳廳長、黨組書記。

2005年12月，吳存榮轉任合肥市委副書記、代市長，次年2月去代轉正。2011年9月，他接替孫金龍，任合肥市委書記，10月進入安徽省委常委班子。任合肥市委書記5年後，吳存榮於2016年11月轉任安徽省政府常務副省長。2017年3月，他調職西南，任重慶市委常委、常務副市長，直至此番變動。

前任重慶專職市委副書記任學鋒2019年在北京身亡，官方沒有披露死因。（資料圖片）

前任重慶專職市委副書記任學鋒，於2019年中共十九屆四中全會召開期間在北京身亡。網上流傳的訃吿顯示，任學鋒吿別儀式11月4日舉行，死亡時間為10月31日，即中共十九屆四中全會在北京閉幕當日。網上有傳他在召開四中全會的京西賓館7樓墮下。

重慶官方傳媒同年11月3日深夜報道，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。」不過報道沒有披露任學鋒所患何病、去世的時間和地點。

值得注意的是，任學鋒舉殯的地方並非較高規格的北京八寶山殯儀館，而是昌平殯儀館。而根據10月31日央視新聞聯播發放有關四中全會閉幕畫面，開會地點在人民大會堂，而非京西賓館，不清楚是否與任學鋒離奇去世有關。