重慶原公安局長鄧恢林「雙開」　被控妄議中央、涉權色交易

中紀委國家監察委4日發布對重慶市政府原黨組成員、副市長，市公安局原黨委書記、局長鄧恢林嚴重違紀違法的調查通報。 中紀委國家監察委指，鄧熱衷政治投機，妄議中共中央大政方針，搞迷信活動，他還涉嫌貪污受賄、大搞權色交易，被開除黨籍及公職，終止其黨的十九大代表資格，所有涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

2020年6月14日，鄧恢林落馬被查。（宜昌市公安局）

據中紀委通報指出，鄧恢林喪失理想信念，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，參與搞團團夥夥，撈取政治資本，熱衷政治投機，妄議中共中央大政方針，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，長期接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報吿個人有關事項，違規選拔任用幹部；道德敗壞，搞權色交易；甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，在職務調整晉升、工程承攬、企業經營等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物。

通報稱，鄧恢林構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，決定給予鄧恢林開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，1965年出生的鄧恢林，曾長期在湖北省經濟系統任職，2010年開始擔任宜昌市公安局局長，由此正式進入警界。後任湖北省公安廳副廳長，在中央短暫逗留2年後下放重慶任副市長、黨組成員，市公安局局長、黨委書記、督察長(兼)，市委政法委副書記（兼）。

鄧恢林空降重慶之時，媒體多有報道，彼時的重慶人事動盪，前後其前任重慶市公安局長何挺被查，後有原重慶市委書記孫政才落馬。外界注意到，當時重慶市進行了新一屆市政府領導班子的更換，近一半是新面孔。而鄧恢林接任的重慶市公安局局長被認為是一個敏感職位，外界也將其稱為高危崗位。

值得注意的是，包括鄧恢林在內，重慶公安局先後4任局長落馬，其他3人分別是朱明國、王立軍、何挺。

2012年被視為原重慶市委書記薄熙來「打黑干將」的重慶公安局長王立軍叛逃美國駐成都總領館，從而引發隨後的薄熙來事件，王立軍也被判有期徒刑15年。王立軍之前於廣東省政協主席任上因「貪腐」落馬的朱明國也曾在2001年至2006年任重慶公安局長。在2017年6月，何挺被免去重慶市副市長、市公安局局長職務。

據瞭解，現任重慶市政府副市長、黨組成員，市公安局黨委書記、局長為胡明朗，他出生於1967年5月，湖北武漢人，曾在廣西、公安部任職，2017年調任陝西省公安廳長、黨委書記、督察長，省委政法委副書記，武警陝西省總隊第一政委，2018年1月任陝西省副省長。2020年9月，胡明朗赴重慶任職。