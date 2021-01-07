鄧恢林「雙開」　重慶市委：肅清孫政才影響和薄熙來王立軍流毒

1月4日，中紀委通報，重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林被「雙開」。據《重慶日報》報道，1月6日，重慶市委常委會召開會議，通報中央紀委國家監委對鄧恢林的處分決定。重慶市委稱，「要全面徹底乾淨肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒，堅決清除鄧恢林案件負面影響。」

會議上，與會者表示，完全贊成中央紀委國家監委對鄧恢林的處分決定，要始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決貫徹黨中央決策部署，堅定推進全面從嚴治黨，持續鞏固發展全市良好政治生態。

重慶市原副市長、公安局原局長鄧恢林。（網絡圖片）

會議指出， 黨中央對鄧恢林嚴重違紀違法案的嚴肅查處，充分體現了以習近平為核心的黨中央一以貫之、堅定不移全面從嚴治黨的堅強決心，充分表明了把「嚴」的主基調長期堅持下去、把反腐敗鬥爭進行到底的鮮明態度，黨中央的決定完全正確、非常及時，市委完全贊成、堅決擁護。

會議強調，全市各級黨組織和廣大黨員干部要深刻認識鄧恢林案件的嚴重危害，要旗幟鮮明講政治，做政治上的明白人、老實人。堅持把政治建設擺在首位，深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定理想信念，對黨絕對忠誠， 嚴守政治紀律和政治規矩，全面徹底干淨肅清孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒，堅決清除鄧恢林案件負面影響。

鑑於王立軍與鄧恢林，都曾在重慶警界任職，因此在重慶此次會議上還特別提到，「要修復淨化公安系統政治生態。」

公開簡歷顯示，鄧恢林，1965年3月生，現年56歲，湖北武漢人，他長期在湖北任職，擔任過湖北省宜昌市副市長，宜昌市委常委、政法委書記，宜昌市委常委、市公安局局長，湖北省公安廳副廳長等。

在湖北宜昌時，鄧恢林曾參與過周永康親屬案件的調查。據內地媒體此前報導，周永康第二任妻子賈曉燁、長子周濱以及秘書郭永祥等相繼被批捕後，鄧恢林曾指揮職能部門對「大老虎」親屬的調查取得突破。

2015年6月，鄧恢林赴京到中共中央政法委工作，2017年7月空降重慶，不久任重慶警界「一把手」。

2020年6月14日，鄧恢林在重慶市副市長、公安局局長任上被查。在被查後，有和鄧恢林接觸過的重慶市公安局工作人員吿訴媒體，鄧恢林平時為人比較温和、低調，不會刻意出風頭，但場面上的活兒一定會做得很足。

在1月4日中紀委的通報中，鄧恢林被指「毫無『四個意識』，背離『兩個維護』，參與在黨內搞團團夥夥，撈取政治資本，熱衷政治投機，妄議黨中央大政方針，搞迷信活動。」

鄧恢林2017年7月空降重慶，在他到任重慶之前，先是重慶市原副市長、公安局原局長何挺被免，後是重慶市委原書記孫政才落馬。

2017年8月9日，鄧恢林曾代表新單位聽取市委第一巡視組反饋巡視情況。巡視組指出，「重慶公安局肅清『薄、王』思想遺毒影響不徹底，思想政治工作針對性不強，肅清思想遺毒措施不夠深入到位。」

鄧恢林作表態發言，稱「將嚴格按照巡視組的要求，嚴肅認真對待，堅決全面徹底整改到位。」

時隔3年多，當年要肅清「薄、王」遺毒的鄧恢林，如今和薄熙來、王立軍一起成了反面典型。

重慶市連續三任公安局長王立軍、何挺、鄧恢林任上被查。其中何挺是被開除黨籍、降為副處級非領導職務，辦理提前退休手續。