國家統計局：中國GDP首超100萬億人民幣　比上年增長2.3%

1月18日上午，國務院新聞辦公室舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆介紹2020年國民經濟運行情況，並答記者問。據寧吉喆介紹，2020年國內生產總值1015986億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長2.3%。 據悉，這是中國GDP首次突破100萬億人民幣大關。

寧吉喆介紹，初步核算，2020年國內生產總值1015986億元，按可比價格計算，比上年增長2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。分產業看，第一產業增加值77754億元，比上年增長3.0%；第二產業增加值384255億元，增長2.6%；第三產業增加值553977億元，增長2.1%。

發布會現場。

居民人均收入比2010年翻一番

2020年，全國居民人均可支配收入為32189元，扣除價格因素實際增長2.1%，居民收入增長與經濟增長基本同步，城鄉居民人均收入比2010年翻一番的目標如期實現。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入43834元，農村居民人均可支配收入17131元，城鄉居民人均收入比值為2.56，比上年縮小0.08。

2020年，全國居民人均可支配收入中位數27540元，增長3.8%，中位數是平均數的85.6%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數40378元，增長2.9%，是平均數的92.1%；農村居民人均可支配收入中位數15204元，增長5.7%，是平均數的88.7%。

發布會現場的記者。

2020年，全國居民消費價格上漲2.5%，低於上年2.9%的漲幅，也低於3.5%左右的全年預期目標。其中，城市上漲2.3%，農村上漲3.0%。

2020年，全國居民人均消費支出21210元，比上年名義下降1.6%，扣除價格因素實際下降4.0%。其中，城鎮居民人均消費支出27007元，扣除價格因素實際下降6.0%；農村居民人均消費支出13713元，扣除價格因素實際下降0.1%。

全年工業生產者出廠價格比上年下降1.8%，12月份同比下降0.4%，環比上漲1.1%。全年工業生產者購進價格比上年下降2.3%，12月份同比持平，環比上漲1.5%。

對外貿易實現正增長，貿易結構持續優化，全年貨物進出口總額321557億元，比上年增長1.9%。其中，出口179326億元，增長4.0%；進口142231億元，下降0.7%。進出口相抵，順差為37096億元。機電産品出口增長6%，佔出口總額的59.4%，比上年提高1.1個百分點。

國家統計局局長寧吉喆。

就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率回落至上年水平，全年城鎮新增就業1186萬人，明顯高于900萬人以上的預期目标，完成全年目标的131.8%。12月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，與上年同期持平；其中25-59歲人口調查失業率為4.7%，與上年同期持平。2020年年均城鎮調查失業率為5.6%，低于6%左右的預期目标。

2020年，全國網上零售額117601億元，比上年增長10.9%，增速比1—11月回落0.6個百分點。其中，實物商品網上零售額97590億元，增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長30.6%、5.8%和16.2%。