電動車勢取代傳統燃油汽車普及全球　中美角力誰會是最後大贏家？

照這態勢看來，電動車普及化乃遲早之事，儘管 Old School 難以接受（嘆），也不能改變引擎朝代已瀕末年的事實。 文：Seven Lo, Kevin Hsiao（GQ Taiwan）

如果家家戶戶電動車，最大受益者是誰？我們直接想到的不單是特斯拉比亞迪，而是中國美國。

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1.中國在「能源」上佔盡便宜

我們得搞清楚一件事，無論是吃石油還是裝馬達，主題就是能源。能源是國際角力，超級大國才玩得起的殘酷擂台；全球逾70％的電動車電池產能在中國，而美國不及10％，這都讓中國在電動車這場賭局上多了太多將美國與歐盟甩在後頭的籌碼。

工業革命、汽車普及，石油成為全球主要能源，美國「深耕」中東油田，再加上頁岩⋯⋯簡言之，石油是美國能源的倚天劍，中國的屠龍刀不是油，而是電。

中國產稀土、內需大，發展電動車本錢雄厚。再來，具有百年歷史的內燃機技術門檻高，直接 pass 選擇電動車大可自立自強，有助於中國自主品牌與整體產業。還有，中國空污嚴重，推行電動車亦能立竿見影。

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2.電動車不僅政治正確，還有其急迫性

跳脫中美，看看國際，哪些國家（區域）最需要電動車。

1. 石油資源短缺：改用電動車可以減少石油仰賴，不過，電動車吃的電從哪裏來？這又是另一個問題⋯⋯。

2. 空污直接影響人體：地狹人稠、大量人口集中的大都市，或是都會型國家。

3. 地球暖化最先遭殃：地球暖化，南北極冰融造成資源短缺、海平面上升，低海拔與高緯度國家首先遭殃，諸如北歐、帛琉⋯⋯他們最希望減少石油使用（減碳）。問題是，這些國家對於汽車產業無強大影響力。

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3.美國掌握產業技術優勢

電動車發展如火如荼，老大不是車廠，而是中國、美國、歐洲等大勢力。要不如，與電動車息息相關的環保法規、能源政策、公共設施、購車補助⋯⋯要從哪來？

等到電動車普及，誰是最大受益者？目前可以從股市進行簡單分析，電動車概念股包含電動汽車品牌、電池、充電設施、相關零件⋯⋯中美歐各有強項。

中國有內需、有資源、政府給力，美國（以Tesla 為首）擁有技術與產業鏈還有品牌形象，歐洲急起直追。展望未來，誰的贏面比較大？目前看，美國仍佔優勢，Tesla 是第一個銷售各國的電動汽車品牌，累積數據是其他汽車品牌望塵莫及的。

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4.關鍵在於中美間誰能越快掌握「用戶數據」

未來汽車產業不再是傳統式的造車、賣車、用車；電池、電控、電機是建構電動車的基本要素，以此打造的電動汽車要給誰使用？如何使用？

看看現在吃飯配手機的小孩，他（她）們長大後的用車觀念不再是「我要買車」，而是「我想去哪就載我去哪」， 取而代之的是自動駕駛、互聯網、中央管控交通、AI 人工智能⋯⋯可以搞定（豢養）人類需求的移動工具才是關鍵，如何搞定？答案是數據。

不是要說Elon Musk 好棒棒，但 Tesla 超前部署換來了數據優勢。中國絕對有本錢比照辦理，未來若能走出國際，將更上層樓。

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5.結論：時間將站在中國這邊

中國在掌握稀土（電池的重要原物料）及用戶數據等兩大王牌後，隨着全面普及化，原先美方所領先的技術優勢，恐將會隨着時間而不斷流失。尤以中國在資源的絕對把持下，未來除非有新的資源競爭國出現，不然在可見的未來，全球電動車的發展走向將免不了會往中國大力傾斜。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：電動車全球普及後誰會是最大贏家？中國還是美國？】