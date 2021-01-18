新冠肺炎｜內地昨增109宗確診　93宗屬本地個案河北佔54宗

國家衛健委公布，內地昨日（1月17日）新增109宗確診病例，其中93宗為本地個案，包括河北54宗，吉林30宗，黑龍江7宗，北京2宗。 截至目前，內地現有確診病例1301宗，累計確診88336宗，4635人病亡。

內地新增16宗境外輸入病例，包括上海4宗，陝西3宗，浙江、湖南各2宗，北京、天津、福建、廣東、四川各1宗。上海新增2宗境外輸入疑似病例。境外輸入現有確診病例284宗，現有疑似病例3宗，累計確診4518宗。

同日，內地新增115名無症狀感染者，其中11人為境外輸入；當日轉為確診病例61宗；當日解除醫學觀察12宗；788名無症狀感染者尚在醫學觀察。

河北衛健委公布，全省新增54宗本地個案，其中52宗來自石家莊市，有27宗為無症狀感染者轉為確診病例；全省新增6名本地無症狀感染者，其中石家莊市報告5宗。截至1月17日，河北省現有本地確診病例769宗，境外輸入確診病例2宗；累計本地確診個案1121宗、境外輸入病例36宗。尚在醫學觀察本地無症狀感染者182名、境外輸入無症狀感染者5名。

黑龍江省衛健委公布，全省新增7宗本地確診病例，包括綏化安達市4宗，綏化市北林區2宗，綏化海倫市無症狀感染者轉為確診病例1宗；新增81名無症狀感染者。上述確診病例和無症狀感染者，均是在對望奎縣惠七鎮惠七村確診病例和無症狀感染者的密切接觸者及密接的密接進行核酸篩查中，檢測結果呈陽性。所有確診病例和無症狀感染者均經當地專家組會診後明確診斷，目前均已轉至定點醫療機構進行隔離治療或隔離醫學觀察。

（綜合報道）