山東金礦爆炸22人被困逾一周仍倖存　救援人員與被困工人取得聯絡

1月10日下午2時，山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦發生爆炸事故，22名工人至今被困至今已超過一周。 17日（周日）晚上，救援人員將營養液、藥品、紙筆等由地面送往被困工人所處的巷道，內媒報道指，有工作人員稱被困22名工人都在。

內媒報道指，救援人員於17日下午1時56分實現了3號鑽孔的貫通。經過下放套管作業，晚上10時12分左右，3號鑽孔開始投放救援物資，由鉛墜帶著牽引繩，緩緩下放。救援物資有手電筒、營養液、藥品、紙筆等。

報道又指，救援物資投放到底時，有人明顯拉了鋼絲繩。救援人員其後緩緩拽出了鋼絲繩，發現救援物資已經全部被取走，而且傳回來一張紙條。有救援人員說被困22名礦工都在。現場指揮部得知消息後響起熱烈的掌聲。

救援人員向被困工人所處的巷道投放救援物資。（央視）

據此前報道，爆炸衝擊波將井筒梯子間損壞，罐籠無法正常運行。事發後，涉事企業動員施救，但由於對救援困難估計不足，直到1月11日晚上8時才向棲霞市應急管理局報告有關情況，存在遲報問題。

官方傳媒在上周五（15日）報道，遲報中負有重要領導責任的棲霞市委書記姚秀霞、市長朱濤已被免職以配合事故調查，並將根據調查結果依法依規追究其相關責任。已兼任棲霞市委書記的煙台市副市長李波日前亦稱，涉事企業的相關責任人已被控制，將嚴肅追責。

（綜合報道）