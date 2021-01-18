中國新船接單量佔全球48.8%反超韓國　時隔2年重回世界第一

受新冠肺炎疫情和經濟不確定性的雙重影響下，全球造船業去年處於近30年來的大蕭條階段，各國造船企業手持訂單都出現大幅下降。惟中國工信部日前發布的數據顯示，去年中國新船接單量超過韓國，為時隔兩年重新奪回接單量全球第一。

去年中國造船完工量和手持訂單量，分別佔世界總量的43.1%和44.7%。（新華社）

數據顯示，2020年，中國和韓國的新船接單量佔全球份額的比例分別為48.8%和41.4%，位居全球第一及第二，而日本獲得約7%的份額，排名第三。據統計，去年中國造船完工量和手持訂單量，分別佔世界總量的43.1%和44.7%，繼續在國際市場份額中繼續領先。

中國造船企業在造船完工量方面取得優異成績，包括製造「達飛香榭麗舍」號、全球最大的23000標準箱以雙燃料為動力的貨櫃船。該船經過常規動力試航、液化天然氣（LNG）氣體試航等複雜測試後，去年年底在上海長興島正式交付，亦為同年內地交付的第3艘同類型的貨櫃船。



公開資料顯示，「達飛香榭麗舍」號以液化天然氣（LNG）為主要燃料，船舶總長399.9米、型寬61.3米、服務航速22節、載重量近22萬噸。

中國船舶集團副總經理孫偉表示，中國重新奪回接單量全球第一，有賴於國內疫情防控措施有力有效，堅定了船東對中國企業的信心，而研發人員主動作為、創新工作，亦確保了在疫情下和客戶的溝通交流各個環節的暢通、高效。

中國船舶工業行業協會秘書長李彥慶指出，2020年中國船舶工業逆勢上揚，實現全面的突破，在造船完工量、新船訂單量和手持訂單量三大指標方面實現了全球第一的市場份額，特別是中國造船工業在各個船型上都有斬獲，彰顯了中國船舶工業極強的韌性和堅實的工業基礎。

據了解，三大指標是業界衡量造船工業發展規模與實力的重要依據，之前三大指標全球第一均被日本或韓國所佔據。2010年，中國首次躍居世界第一，但在新船訂單方面，2018年、2019年又被韓國反超。

（央視新聞）