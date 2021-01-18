國家統計局：預計中國成唯一經濟正增長主要經濟體

1月18日上午，國務院新聞辦公室舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆介紹2020年國民經濟運行情況。寧吉喆表示，預計中國將成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

寧吉喆表示，預計中國將成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

寧吉喆稱，中國率先控制住疫情，率先復工復產，率先實現經濟正增長。去年3月下旬，本土疫情傳播基本阻斷，4月中旬，規模以上企業開工率超過了90%。二季度GDP增長3.2%，由負轉正。三季度增長4.9%，四季度增長6.5%，全年經濟增長2.3%，預計將成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

寧吉喆指，GDP達1萬億美元以上的主要經濟體全球有18個，現時大多數國家的數據還未出來，但根據前三個季度的數據，中國是唯一實現正增長的，也是全年唯一實現正增長的。2020年中國GDP達到101.6萬億元人民幣，經濟總量邁上百萬億元新的大台階。

寧吉喆又表示，按照目前測算的年均匯率折算，去年中國GDP約14.7萬億美元，全球排第二，佔世界經濟的比重預計達到約17%。去年人均GDP連續兩年超過1萬美元，已經進入中等偏上收入國家行列，與高收入國家發展差距繼續收窄。

不過，他也強調，中國仍然是世界上最大的發展中國家，人均GDP仍略低於世界平均水平，發展不平衡問題依然突出，城鄉區域發展差距較大，要實現經濟社會發展的遠景目標，建設成社會主義現代化國家仍需要努力。

（綜合報道）