中國經濟向好推升人民幣匯率　未來升值趨勢仍有變數

2021年1月5日，離岸人民幣兑美元匯率盤中漲破6.42關口，創2018年6月來新高。自2020年5月27日觸底以來，離岸人民幣兑美元匯率的漲幅已經超過10%。

近半年來，中國經濟基本面持續向好為人民幣升值提供了支撐。由於在較短的時間內控制住了新冠肺炎（COVID-19）疫情的蔓延，中國經濟率先走出衰退泥潭，成為2020年唯一實現正增長的主要經濟體。相比之下，疫情在世界範圍內沒有得到有效控制，大部分國家經濟因此陷入蕭條。

2020年5月以來，人民幣進入升值通道充分體現了「經濟強則貨幣強」的原則。2020年5月，中國部分宏觀經濟指標開始V型反轉。2020年第二季度、第三季度中國國內生產總值（GDP）分別按年上漲3.2%和4.9%，經濟持續向好。與美國相比，中國沒有采取激進貨幣政策的必要，中美利差逐漸擴大，人民幣兑美元匯率也開始攀升。

此外，在全球產業鏈運轉受阻的情況下，已經完成復產復工且自給能力較強的中國展現出強勁的出口競爭力，成為防疫用品、居家辦公學習電子設備的全球主要出口國。2020年11月中國商品貿易順差額已超2019年全年。國際貿易對人民幣需求的增長也在不斷推動人民幣升值。

隨着資本市場的逐步開放，中國經濟一枝獨秀的表現也正吸引國際資本不斷買進人民幣資產。中國外匯管理局的數據顯示，2020年第二季度至第三季度，流入中國股票市場的外資為310億美元，流入中國債券市場的外資為1,146億美元。這一趨勢在第四季度的表現或將更加明顯。

中美經濟的相對強弱在很大程度上影響着人民幣兑美元匯率。（路透社）

2021年，中國經濟仍將保持較高增速，成為全球復甦的主要驅動力。世界銀行（World Bank）當地時間1月5日發佈的最新《全球經濟展望》報吿預計，2021年全球經濟將增長4%，其中中國的經濟增速將攀升至7.9%，而發達經濟體的經濟增速僅為3.3%。

世界銀行這一假設基於新冠肺炎疫苗在2021年得到廣泛推廣，但是，如果歐美等發達經濟體不能有效遏制疫情蔓延，中國的經濟表現將更加突出，人民幣也將更加堅挺。

需要注意的是，2018年至2020年疫情爆發前，人民幣不斷走弱的主要因素是中美之間的貿易糾紛。而這一點在2020年年初簽署中美第一階段經貿協議後，並沒有明顯改觀。只不過因為疫情的爆發，中美貿易爭端被暫時擱置。

事實上，2020年中國並沒有完成中美第一階段經貿協議中關於提高進口美國商品的承諾。彼得森國際經濟研究所（PIIE）的數據顯示，截至2020年11月，中國承諾購買的約1,590億美元美國商品只實現了820億美元。

根據中美第一階段貿易協議，中國同意在2017年的基礎上，於兩年內（2020年和2021年）增購不少於2,000億美元的美國特定商品和服務。然而，由於疫情的影響，中美第一階段經貿協議的部分內容很難在2020年落實，而且這種情況恐將在2021年延續。

因此，待美國國內疫情緩解後，中美貿易局勢可能再生波瀾。在中美關係日益緊張的大背景下，美國對中國的持續全方位打壓也可能成為人民幣繼續升值的阻礙。