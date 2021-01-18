解放軍飛行員嗆台軍「閉上臭嘴」？原國防部發言人：短片疑點很多

16日，解放軍飛機進入台灣西南空域，台軍亦出動飛機應對。有網傳短片指，兩軍飛行員在空中「互嗆」，解放軍飛行員要台方「閉上臭嘴」。 對此，大陸國防部前任發言人楊宇軍接受採訪稱，解放軍飛行員一般不太可能這樣回應，這條短片疑點很多。

根據「台灣西南空域」Facebook專頁，解放軍飛機16日上午8時55分及9時9分兩度進入台灣ADIZ（西南空域），高度2500及4000米，台空軍在空警戒並廣播驅離；但在台軍9時9分驅離廣播後，9時10分空中突然出現不明聲音，疑似台軍飛行員，說「中國解放軍啊，要訓練回到你們自己的空域啊！」的廣播，此後疑似解放軍聲飛行員立刻回擊「閉上你的臭嘴吧！」

這是近兩年解放軍戰機巡台過程中，首次出現的狀況。

1月16日，進入台灣西南空域的解放軍Y-8飛機。（台灣國防部）

《環球時報》1月17日發文稱，這段短片大概率是拼湊而成，「回嗆」行為並非解放軍所為。

《環球時報》稱，台軍常態性的喊話是有固定格式的，比如，「位於台灣西南空域高度2,000米的大陸軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脱離。」解放軍回應也有規定格式，一般是「我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動。」

原國防部前任發言人楊宇軍對此表示，解放軍在執行任務時的對話，肯定有一些規範的標準用語，不大可能完全自由發揮。網傳短片中的現場事實上是兩軍對壘，是一個非常嚴肅、風險很高的場合，雙方均處於高度警惕的戰鬥狀態，而短片中的對話呈現出隨意調侃的感覺，變得娛樂化。

楊宇軍指出，如果是台灣方面製作，這樣一個短片隱藏了一種潛在用意，存在很大隱患。

原國防部發言人楊宇軍。目前他已經退役。（資料圖片）

楊宇軍續指，「台軍喊話前段是比較嚴肅，規範的，但疑似『解放軍』的聲音則表現得隨意任性，不規範。今後台軍或者其他對手故意出來『碰瓷』，發生什麼突發事件，他們可能會『甩鍋』，說是解放軍在執行任務時過於隨意任性，因此造成意外。如果視頻是大陸網民所做，也應該謹慎行事，不要混淆視聽，避免給對方一個造謠的機會。」

楊宇軍曾任國防部新聞局局長，2017年以大校軍銜退役，後來出任中國傳媒大學媒介與公共事務研究院院長。

值得注意的是，《解放軍報》微信公號於1月17日發了一篇主題為解放軍軍飛行員喊話驅離不明外機的文章。

文章稱，近日東部戰區海軍航空兵某師在某海域上空進行例行訓練活動，對進入中國訓練空域的不明外機進行警戒監視、查證識別、跟飛取證和語音警吿，解放軍發出警吿包括「我是中國海軍航空兵」、「正在進行例行訓練」、「你的行為正妨礙我飛行安全」、「請你立即停止，否則後果自負」。