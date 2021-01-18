不滿離婚判決持剔骨刀刺死法官　哈爾濱男一審被判死刑

2020年11月13日，黑龍江哈爾濱男子吳德仁因不滿離婚糾紛判決結果，竟持剔骨刀闖入雙城區法院，在法庭收發室將案件主審法官郝劍捅刺致死，隨即被警方拘捕。 黑龍江省林區中級人民法院周一（18日）公開審理此案，依故意殺人罪判處吳德仁死刑，剝奪政治權利終身；賠償附帶民事訴訟原告人各項經濟損失共計653108元（人民幣，下同）。

據此前報道，2020年7月8日，吳德仁妻子向法院訴請離婚。案件由雙城區法院周家街道法庭庭長郝劍負責審理，同年9月17日一審判決二人離婚。此後，吳德仁不服判決提出上訴，期間多次找到郝劍，對財產分割部分提出異議，並索要法庭留存的其住所房產證。但郝劍向他表示，房產證須二審結束後才能發還。

郝劍（圖左）被不滿離婚判決結果的案中被告吳德仁當場刺死。（微博）

2020年11月13日，吳德仁從家中攜帶一把刀，再次找到郝劍索要房產證，並下定決心如不達目的，就殺死郝劍作為報復。當時郝劍正在參加其他案件庭審，在休庭期間，吳某仁將郝劍叫到法庭一樓，掏出事先準備的刀，一刀刺中郝劍胸部。吳德仁遭捅傷後，在場法庭書記員等人立即將郝劍攙扶到1樓值班室等待救治。急救人員趕到後，確認郝劍已經死亡。

哈爾濱市公安局雙城分局在通報中指出，警員趕到現場後，當場拘捕吳德仁。經審理，吳德仁對因不服離婚判決，酒後持尖刀將郝劍刺傷致死的犯罪事實供認不諱。

郝劍（中）因公殉職。（微博）

2020年11月17日，吳德仁被哈爾濱檢察院以涉嫌故意殺人罪批准逮捕。雙城區法院當日發出通報說明全案情況，並稱殺害依法行使國家審判權的法官，是對維護社會公平正義底線和基石的嚴重侵蝕，更是對司法權威和法律秩序的公然挑戰，必將受到法律的嚴懲。

黑龍江省林區中級人民法院審理認為，吳德仁因民事訴訟活動而對人民法官依法履職行為不滿，準備作案工具，公然持刀殺害人民法官，挑釁司法制度，藐視司法權威，踐踏國家法律尊嚴，嚴重危害社會公平正義，造成惡劣社會影響，其作案動機卑劣，主觀惡性極深、社會危害性極大，後果極其嚴重，應當依法嚴懲，其犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的經濟損失應依法予以賠償。遂作出以上判決。

（綜合報道）