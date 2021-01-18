四川師大教授庹繼光墮樓亡　生前舉報官員「暴力拆遷」自家住宅

四川師範大學文學院教授庹繼光周一（18日）早上在該校田家炳大樓墮樓身亡。當地警方已趕赴現場，調查工作還在進行中。庹妻李某當日下午向內媒證實稱，自己正在殯儀館，目前情緒不太穩定。 2020年10月，庹繼光曾實名舉報成都市成華區區長、區委副書記蒲發友濫用職權、暴力拆除公民合法房產問題。

綜合內媒報道，庹繼光在舉報信中提到，從2011年起，其家中位於成華區青龍場、萬年場的兩套住宅遭遇模擬搬遷，在拆遷過程中，拆遷人員先後使用威脅、圍堵、藉助工作單位打壓、網絡造謠誹謗等方式，試圖逼迫與之簽約，「但我們最終頂住了他們的壓力，沒有屈服」；最後，蒲發友主持召開區政府常務會議，在沒有簽署拆遷協議、沒有啟動徵收、沒有申請司法強拆等前提下，部署對兩套住房進行異力拆除。

庹繼光曾實名舉報遭暴力強拆。（微博截圖）

公開資料顯示，庹繼光（筆名馬知遠），文學博士，新聞傳播學博士後、法學博士後，四川師範大學教授，主要從事傳播理論、文藝與傳媒研究。他是四川師範大學251重點人才工程第一層次入選者，也是新聞傳播學學科唯一入選者，現兼任復旦大學新聞傳播與媒介化社會研究國家創新基地兼職研究員、教育部人文社科規劃項目評審專家、執業律師等。

庹繼光2004年四川大學文藝學專業文化與傳媒方向博士畢業，獲文學博士學位，後進入四川師範大學工作，2009年9月通過國家司法考試。

在學術生涯中，庹繼光先後主持國家社科基金、教育部人文社科規劃項目、中國博士後科學基金等多項，曾出版專著、合著和編著《中國當代傳播理論體系分析》、《法律傳播導論》、《奧林匹克傳播論》、《轉型期中國西部報業發展研究》、《法治視野下的司法傳媒和諧論》、《公正審判權視閾下的傳媒介入監督研究》等著作，發表各種學術論文200餘篇，其中北大核心期刊論文超過130篇，以第一作者或獨立作者身份在權威期刊、CSSCI來源期刊發表論文超過60篇。

（綜合報道）