克拉夫特於聯合國大會廳拍片「挺台」　華春瑩：潛入會場「擺拍」

美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）原訂1月13日至15日訪問台灣，惟美國國務院隨後突然宣布所有出訪行程暫停。克拉夫特原訂訪台期間與台灣大學生座談，後改為在14日於聯合國大會廳錄下演講影片，表達對台灣的支持。 中國外交部發言人華春瑩18日（周一）指，克拉夫特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，「擺拍」（意指特意布置場景拍攝）這段影片。華春瑩又指克拉夫特的行為荒唐可笑，令人不齒。

克拉夫特原訂訪台期間與台灣大學生座談，後改為於聯合國大會廳錄下演說影片。（影片截圖）

克拉夫特在演說影片中表示，會選在聯合國大會中演說是因為聯合國每個會員國都是平等的，而美國明確表示支持台灣在國際舞台有一個地位。克拉夫特表示，美國相信台灣是一股良善的力量，而台灣年輕的男女學生值得擁有追求在國際舞台上的機會與職業生涯，包括世界衛生組織。

克拉夫特又鼓勵台灣學生在這個當下堅持民主，相信有一天他們也會站在那裏（聯合國大會廳）。

華春瑩指克拉夫特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，「擺拍」影片。（資料圖片）

關於克拉夫特的演說內容，華春瑩表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，事實已經並將繼續證明，任何挑戰一個中國原則，分裂中國的圖謀，都不會得到聯合國廣大會員國的支持，注定會遭到失敗。

華春瑩稱，經向聯合國方面核實，聯合國大會廳1月14日沒有舉行任何會議，秘書處也沒有批准任何國家當天在大會廳舉辦任何的活動。克拉夫特是濫用自己作為會員國常駐聯合國代表的權利，潛入大會廳，擺拍了這段影片。

華春瑩續表示，中國民間有句話，「只有你想不到，沒有他做不來」。克拉夫特自編自導自演的這齣鬧劇，實在是荒唐可笑，令人不齒。

（綜合報道）