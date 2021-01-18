蓬佩奧連發30多條Twitter抨擊中國　華春瑩譏「最後的瘋狂」

當地時間1月16日至17日，即將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）連發30多條Twitter全方位批評中國。 對此，中國外交部發言人華春瑩在Twitter回應稱，這是蓬佩奧「最後的瘋狂」。

蓬佩奧發布的Twitter內容從指責中國共產黨「構成真正的威脅」、「中國滲透美國州立法機關、大學」「中國向世界釋放病毒」，到指責中國在南海、香港、新疆、西藏的政策，並配發他自己以往發表的聲明和演講，羅列其在任期間對華的一系列措施。

This administration was straight with the American people: The CCP is a Marxist-Leninist party that has made clear its hostility to our values and way of life. https://t.co/UWJCI4ZhHC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 17, 2021

外交部發言人華春瑩17日就上述情況發文回擊稱：「看！『最後的瘋狂』的最佳表演！」

華春瑩的Twitter還貼出蓬佩奧指責中國的推文，並且在這些推文上配上了一張圖片，圖片上是蓬佩奧此前的言論：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」

據悉，這段言論出自2019年4月蓬佩奧在德州農工大學的演講。當時，他針對一位學生的提問說，「我曾擔任美國中央情報局的局長，我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊，我們還有一門課程專門來教這些，這才是美國不斷探索進取的榮耀。」

對於蓬佩奧的Twitter發文，《環球時報》總編輯胡錫進也在微博發文說，「蓬佩奧那隻瘋狗北京時間昨天晚上到今天上午連發了30幾條推特罵中國。老胡剛剛發推特羞辱他說『你都罵了中國什麼，我沒時間也沒興趣看』」。胡又稱：「我只是知道，你馬上就要滾蛋了，而且你很捨不得離開，把僅剩的麵包渣當大餐炫耀，刷存在感。你這個可憐蟲。」