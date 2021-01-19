新冠肺炎｜內地昨增106宗本土個案　黑龍江望奎縣禁止居民離家

據國家衛健委通報，內地昨日（18日）新增118宗新冠肺炎確診病例，其中106宗是本土病例，包括吉林43宗、河北35宗、黑龍江27宗、北京1宗；境外輸入病例有12宗，包括上海4宗、浙江3宗、廣東3宗、山西1宗、陝西1宗。

內地現有274宗境外輸入病例，其中2宗是重症病例，現有疑似病例2宗。

截至1月18日24時，據各地報告，內地現有確診病例1387宗，其中61宗是重症病例，累計治癒出院病例82432宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例88454宗，現有疑似病例2宗。

1月16日，吉林長春，發生疫情的綠園區蓉橋壹號C區內，工作人員24小時值守，並定時進行消殺、運送補給、垃圾處理等工作。（中新社）

此外，內地共新增91宗無症狀感染者，其中11宗是境外輸入；當日60宗轉為確診病例，有1宗是境外輸入；當日解除醫學觀察8宗，境外輸入5宗；尚有811宗無症狀感染者在進行醫學觀察，其中259宗是境外輸入。

吉林省昨日新增43宗本地確診病例，包括通化市34宗、長春市9宗，其中36宗是由無症狀感染者轉為確診。另外，吉林省新增34宗無症狀感染者，包括長春市10宗、通化市23宗、松原市1宗，全省現有88宗無症狀感染者。

河北石家莊醫廢處置中心每日清涉疫醫廢11噸。（中新社）

而黑龍江省昨日新增27宗本地確診病例，包括綏化市望奎縣23宗、綏化安達市2宗、綏化市北林區1宗、齊齊哈爾市昂昂溪區1宗，新增無症狀感染者43宗。

在疫情仍然嚴峻的望奎縣，當局日前發布步加強城鄉人員管控的公告。公告要求全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，時間暫定一周；嚴禁食宿聚集，所有鄉鎮食堂取消堂食，提倡一人一間；對拒不服從指揮部要求、拒不聽從工作人員管理、故意滋擾生事的，堅決依法依規從重從快上限處理等。

此外，北京昨日新增1宗本地確診病例和1宗無症狀感染者，現居大興區的63歲女患者是由確診患者的密切接觸者檢出，臨床分型為普通型。

（綜合報道）