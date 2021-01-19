對台工作會議召開　汪洋重提反獨促統　支持台商參與「十四五」

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-19 11:15

據新華社報導，2021年對台工作會議17日至18日在京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。 汪洋在會上重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決遏制台獨分裂活動和外部勢力干涉，積極促進兩岸關系和平發展、融合發展，推進祖國統一進程。

汪洋表示，台海形勢仍然嚴峻複雜，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣分裂出去。

17日至18日，2021年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議並講話。（新華社）

汪洋表示，支持台商台企抓住中國構建新發展格局的機遇，積極參與「十四五」規劃實施、中國國家區域協調發展戰略，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。

他還指，「當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，『時』和『勢』始終在我們這邊。」

汪洋強調，要打破民進黨對兩岸交流合作的限制阻撓，持續完善保障台灣同胞福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。各地區各部門要胸懷「國之大者」，壓實責任，加強協調，把相關決策部署落到實處。

對於汪洋的講話，台灣陸委會方面稱，中共對台政策長期未面對兩岸現實。（資料圖片）

對於汪洋的講話，台灣陸委會1月18日晚表示，中共對台政策長期未面對兩岸現實，也忽視台灣主流民意不認同其片面設定國家主權的政治框架。陸委會強調，兩岸的和平攸關印太區域穩定，這是雙方共同的責任。

陸委會最後呼籲稱，中共當局應以尊重、善意理解的態度，不設前提進行兩岸建設性對話交流，務實探討和平相處之道，才有助提升兩岸人民福祉。