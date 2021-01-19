網民指QQ會自動讀取瀏覽器記錄　騰訊致歉：相關數據不會儲存

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-19 16:20

周日（17日），有網民爆料指，QQ會讀取網頁瀏覽器的歷史記錄，引發關注。 騰訊公司周一（18日）回應指，對本次事件，深表歉意；又稱QQ是讀取瀏覽器歷史用以判斷是否惡意登錄，相關數據不會上傳至雲端，不會儲存，也不會用於任何其他用途。

QQ被指自動讀取瀏覽器記錄，目前已發布全新版本。（騰訊）

周一（18日），騰訊QQ回應相關問題時表示，接到反饋後QQ安全團隊高度重視並展開調查，發現PC QQ（QQ電腦版）存在讀取瀏覽器歷史用以判斷用戶登錄安全風險的情況，讀取的數據用於在PC QQ的本地客戶端中判斷是否惡意登錄。所有相關數據不會上傳至雲端，不會儲存，也不會用於任何其他用途。

騰訊稱，該操作為歷史上線的一個對抗惡意登錄的技術解決方案，因系統識別有不少偽造的QQ客戶端會惡意訪問多個網站作為前期輔助工作，因此在PC QQ客戶端中加入了檢測惡意和異常的訪問邏輯，以此作為輔助手段去判斷惡意客戶端。

騰訊對本次事件的發生深表歉意，目前，騰訊已經更換了檢測惡意和異常請求的技術邏輯去解決上述安全風險問題，並發布全新的PC QQ版本。

事緣於周日（17日），有網民表示，「QQ正在嘗試讀取瀏覽記錄」。後又網民證實指，QQ會試圖讀取電腦中所有的谷歌系瀏覽器的歷史記錄、並提取鏈接，相關做法已經超過一年半。

有網民爆出，騰訊自動讀取瀏覽器資料。（網上圖片）

對此，不少網民評論指：

「當年臉書這麼做可是被罰了50億美元啊」。 「強烈建議有關部門重罰騰訊」。 「反正道個歉就好了，為所欲為」。 「大數據下都在裸奔」。

（澎湃新聞）