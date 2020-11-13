微信每月12億活躍用戶比QQ翻倍　「長大」或成中國網民離棄QQ主因

有人的地方就需要溝通，於是便有了即時通訊軟體。從以前的QQ到如今的微信，不同時代的產品自然有不同時代的特徵。根據騰訊最新財報顯示，今年第三季度，微信月活躍帳戶數達到12.128億，但QQ卻跌至微信一半的水準，為啥人們都不用QQ了呢？

你當初的QQ頭像是？

具體來看，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數達到12.128億，同比增長5.4％。要知道這對於一個早在2011年便正式推出，如今已經運營了近10年的，幾乎可以說是人人都會用的App而言，還能保持5%以上的增長，不得不說中國市場的內生力足夠強大。

與微信蓬勃發展形成對比的，是早已成為昨日黃花的QQ。據騰訊財報顯示，QQ智慧終端機月活躍帳戶數為6.174億，同比再次減少5.5％，達到了今年來的歷史新低。微信同比增長5%，QQ同比降低5%，如此巧合真相只有一個，或許QQ用戶逐漸變成了微信用戶。

其實這麼說有一定依據，因為人們普遍認知小孩子們更喜歡用QQ。雖然目前沒有明顯的資料支撐這樣一個觀點，但是觀察身邊的情況貌似確實如此。微信同比增長5%，QQ同比降低5%，這仿佛在告訴我們年輕人走出了學校進入了社會，從而不得已用上了微信。

那麼對已你而言，你又是為何不用QQ，改用微信了呢？

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筆者靠牆想了想他們兩者之間的差異，作為通訊軟體QQ和微信最根本的差異在於是否即時線上。QQ是基於PC互聯網的產物，你不知道需要溝通的對方是否在電腦前，是否在正在使用QQ，除非他的QQ頭像是點亮的狀態，意味着此時此刻他是線上的。

所以人們如今仍習慣性的問一句「在麼？」或許就是從QQ時代留下的習慣，因為後來QQ推出了隱身的功能，這樣用戶可以裝作自己離線。所以您看到了麼，在QQ這個社交軟體上，對否線上或離線是極為關鍵的一個環節，而這個差異就是和微信最大的區別。

而到了微信時代，人們都時時刻刻跟手機綁定在一起的，而且移動互聯網按流量並非時長的收費機制也讓人們保持即時線上。儘管人們在開始交流之前仍會象徵性的問一句「在麼？」但其實彼此雙方都知道，你在拿着手機，你在看，甚至「你正在輸入……」。

所以有了微信以後，永遠線上的即時溝通會變得非常高效，但也讓人們變得無處躲藏。或許你會找藉口靜音了，沒電了，但是人家也會@你，甚至選擇「拍一拍」你。除非你把對方徹底刪除拉黑，不然你的對方的頭像上始終飄忽着一個數字時時刻刻提醒着你。

或許對於現代人來講，QQ帶給我們的是回憶，而微信帶給我們的卻是逃離。曾經一群人一聊就是一天的QQ群，曾經玩不膩的QQ農場，曾經捨不得吃早餐也要充的鑽，曾經讓很多人樂此不彼的QQ裝扮，還有那個早已落滿了灰塵的QQ空間……

這些都是一代人再也回不去的青春，而此時此刻微信響起，小編我又不得不去面對逃不掉的現實了。看看早已塵封多年的同學群，我仿佛突然頓悟，QQ是為了聊天，而微信是為了生活。那麼螢幕前的你，又是因為甚麼不用QQ了，能否說出你的故事呢？

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