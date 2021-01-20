駐守南海解放軍演練　英語對「敵」喊話：You're surrounded！

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 14:00

據內地官媒「央視軍事」報道，解放軍南部戰區海軍部隊近日在實兵對抗演習中，士兵們使用英語對「敵」喊話，「You're surrounded！Surrender！（你們被包圍了！投降吧！）」。

「央視軍事」近日發布「駐守南海官兵演練對敵英語喊話」的主題影片，片中指，由於解放軍南部戰區海軍部隊始終處於南海維權和維護地區和平穩定的最前沿，圍繞戰場需要，英語成為了一項必備技能。西沙某水警區連長劉傳明表示，「我們駐守在南海一線，對敵軍事鬥爭的最前沿，提高英語喊話水平就是要確保在與強敵的較量中，能夠準確展示我方意圖，傳遞我方聲音」。

影片中稱，近日，在南海某海域執行戰備巡航任務的呼和浩特艦遭遇外籍可疑「商船」，解放軍戰士也立即用英語對其喊話。

影片中又指，平日里，部隊官兵利用訓練間隙，制定學習計劃，努力提升英語水平。南部戰區海軍航空兵某旅飛行員劉澤說，「我們飛行員不僅要練就一門過硬的飛行技術，也要能說一口流利的戰場英語，確保在與強敵的較量中，能夠準確傳遞我方聲音，避免誤判」。

影片中還曝光了駐守於西沙群島的解放軍演訓畫面。

西沙群島主體由永樂群島和宣德群島組成，島嶼面積約10平方公里，海岸線總長518公里，海域面積50多萬平方公里。2012年6月21日，中國政府實際控制西沙群島，將其劃歸海南省三沙市管轄，三沙市人民政府駐西沙群島永興島。

（央視軍事）