中印對峙｜邊境5943高地突發「敵情」　央視實錄解放軍巡查過程

中印邊境對峙數月，雙方都在一線都加強了部署。央視近日發布了一線拍攝的短片，全程跟蹤了解放軍邊境巡邏的情況。短片顯示，前線地形複雜，士兵常需徒步行軍，有不能適應高原環境士兵還會發生高原反應暈倒。此外，前線目前已經可以供應較好的伙食。

視頻顯示，中印邊境「5943高地」突發「敵情」，西藏軍區某邊防團崗巴營昌龍邊防連連長王旭從「5592高地」觀察哨抽調邊防戰士組成巡邏分隊，迅速出動前往「5943高地」進行核查。

解放軍出動，乘坐巡邏車赴邊境巡查。（央視截圖）

巡查採用乘車和徒步的形式，當車輛無法通行時，大部分要徒步前進。

在巡查過程中，一名到連隊不到一個月的新兵發生高原反應暈倒，在短暫進行吸氧休息後，又開始一起踏上巡邏之路。

邊境地區亂世嶙峋，加上有的地方有積雪和山勢陡峭，給巡邏增加了很大難度。

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中午休息進餐的時候，解放軍的食用自發熱盒飯：在冰天雪地裏，解放軍能吃上相對豐盛的飯菜。有士兵介紹，自發熱盒飯有咖喱雞肉，有雪菜肉絲，還有香米飯。一名在邊境地區9年的士兵介紹，後勤保障比前幾年好很多，現在不光能吃飽還能吃好。

據稱，解放軍近期不斷加強中印邊境的後勤保障工作，除了修建現代化的營房，士兵的防寒裝備、食物等方面也保障充足。