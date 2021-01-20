新冠肺炎｜中國團隊《刺針》發文：兒童傳播力強　應及時接種疫苗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 13:20

當地時間周二（19日），國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表了華中科技大學公共衛生學院團隊關於新冠病毒家庭內傳播的流行病學研究。研究通過逾兩萬個武漢新冠病毒家庭內的病毒傳播特徵等，發現在家庭內整體上嬰幼兒和青少年對新冠病毒的易感性較老年人群弱，但其傳播力更強。 研究團隊指，因兒童病例具有更強的傳播力，當疫苗資源允許時，建議及時為符合條件的兒童進行新冠疫苗的接種。

《刺針》發表研究報告指，嬰幼兒和青少年對新冠病毒的傳播力更強。（The Lancet）

研究分析了2019年12月2日至2020年4月18日期間武漢市上報的所有新冠肺炎確診病例（包括實驗室確診病例和臨床確診病例）和無症狀感染者的家庭，涉及27101個家庭，包括29578宗一代病例和57581宗家庭密切接觸者。

研究表示，假設新冠病毒平均潛伏期為5天，最大傳染期為22天時，計算出家庭內二代發病率值為15.6％。

研究結果顯示，與其他年齡人群相比，年齡在60歲以上的個體感染新冠病毒風險最高，0-1歲嬰兒的感染機率比2-5歲兒童和6-12歲兒童高。當接觸時間相同時，兒童和青少年病例（20歲以下）傳染他人的能力是60歲及以上人群的1.58倍。

世界各地的疫情生活：

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研究指，與有確診病例相比，無症狀感染者感染他人的可能性要小很多，而有症狀的確診病例在發病前（潛伏期）的傳播力比發病後更強。

研究還指，在大規模嚴格的疫情干預政策實施後，一代病例的家庭生殖數量下降了52％，繼發病例的家庭再生數減少了63％。

（The Lancet）