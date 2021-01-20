習近平看望冬奧運動員代表：中國競技體育必須走科技創新之路

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-20 14:42

國家主席習近平周一（18日）到北京考察冬奧會籌辦工作後，周二（19日）赴河北張家口考察冬奧會相關項目，看望冬奧運動員、教練員和張家口賽區運行保障團隊、建設者代表。 習近平在張家口表示，中國競技體育運動必須走科技創新之路，一方面要自主創新，一方面要吸收國際先進的科技和訓練水平。

新華社報道，19日下午，習近平到位於張家口崇禮區的國家跳台滑雪中心、國家冬季兩項中心考察。他在國家跳台滑雪中心觀看了運動員訓練演示。教練人員向習近平表示，他們利用人工智能輔助系統可以實時採集運動員起跳角度、空中姿態、速度、距離等數據，幫助運動員提高訓練水平，利用風洞實驗室能夠大幅提高訓練效率。

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習近平對此表示肯定。他說，同中國的強國之路一樣，中國的競技體育運動也必須走科技創新之路，「我們一方面自主創新，一方面吸收國際先進的科技，先進的訓練水平，來提高我們自己」。最後，他向所有參與冬奧會建設者、管理者、工作人員致以問候和敬意。

據此前報道，習近平19日抵達張家口後，先後考察京張高鐵太子城站、國家跳台滑雪中心、國家冬季兩項中心，了解場館建設和運動員參賽備戰情況。1月18日，習近平還先後赴北京市海淀區的首都體育館和延慶區的國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心考察，了解場館建設和運動員參賽備戰情況。

據了解，第24屆冬奧會、冬殘奧會將於2022年2月4日至2月20日在北京市舉行，河北張家口將承辦戶外冰雪項目。在河北疫情連日嚴峻之際，習近平赴張家口視察冬奧會引發關注。

值得注意的是，習近平在北京考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作時，曾表明「我對辦好這一屆盛會充滿信心。」

針對外界關於疫情是否影響冬奧會的猜測，1月13日，國家衛健委官員曾表示，保障好冬奧會，最關鍵的就是落實好常態化冬季的疫情防控措施，「儘管目前國內在不同地方有一些散發的疫情，但從全國來看，總體的疫情防控形勢是好的。」

（綜合報道）