習近平視察2022年北京冬奧運動會場館

國家主席習近平周一（18日）考察冬奧會、冬殘奧會籌辦工作。官媒新華社稱，習近平先後赴北京市海淀區的首都體育館和延慶區的國家高山滑雪中心、國家雪車雪橇中心考察，了解場館建設和運動員參賽備戰情況。

據報道，第24屆冬奧會、冬殘奧會將於2022年2月4日至2月20日在北京舉行。此外，河北省西北部城市張家口也將承辦本屆冬奧會的戶外冰雪項目。這將是中國第一次舉辦冬季奧運會，而作為主辦方的北京市也將成為全世界第一個既舉辦過夏季奧運會，又舉辦過冬季奧運會的城市。這次冬奧會，是國際奧委會在2015年7月底確定由北京承辦。

正在建設中的冬奧會場館和設施。（新華社）

近期內地局部地區出現疫情升温現象，河北省、黑龍江省、吉林省等地輪番出現大規模確診病例，2022年冬奧會、殘奧會會否如期舉行引發關注。

1月13日，國家衛健委官員稱，保障好冬奧會，最關鍵的就是落實好常態化冬季的疫情防控措施，「儘管目前國內在不同地方有一些散發的疫情，但從全國來看，總體的疫情防控形勢是好的。」

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對於中國承辦冬奧會，有西方國家試圖借新疆、香港事務來抵制。2020年10月6日，在聯合國大會上，英國、美國等39個國家發表聲明，就涉及新疆、涉及香港問題問責中國，並聲稱將抵制冬奧會。不過，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）在公開場合曾強調奧運會無關政治、抵制行動起不了作用。澳洲奧委會也曾明確表示，反對抵制北京冬奧會。

（綜合報道）