CNN：中國大量投資基建　有賴澳洲鐵礦石供應助經濟復甦

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-20 17:47

中澳關係不斷惡化，澳洲煤碳、紅酒、原木等多種商品進口中國受到限制，備受關注。 美國有線新聞網絡（CNN）周二（19日）報道指，中國正努力從新冠肺炎疫情的打擊中加快復甦步伐，這也讓中國需要更多的鐵礦石。澳洲身為中國主要的鐵礦石供應國，分析認為中國仍需要澳洲來幫助推動經濟復甦。

中國是鐵礦石消費大國，目前難以擺脱對澳洲的依賴。（新華社）

報道指，中國加快經濟復甦步伐，並針對基礎設施項目進行大量投資，中國去年進口的鐵礦石較2019年增加17%，澳洲則是這需求增長中的最大受惠者，中國進口的鐵礦石中有6成是來自澳洲。

牛津經濟研究院高級經濟學家朗格奇（Sean Langcake）分析稱，如果中國要限制從澳洲進口鐵礦石，中國將被迫要從其他地方支付更高的價格進口鐵礦石。

報道提到，巴西會是選擇之一，中國使用的鐵礦石約有20％正來自當地。但是有分析師指出，依賴巴西或存在一些憂慮。例如巴西大型礦業公司淡水河谷（Vale）在去年有工人確診感染新冠肺炎後，就出現供應中斷的情況。由於巴西疫情仍未得到有效控制，淡水河谷的機械化程度也低於澳洲，因此2021年巴西的供應仍存在不確定性。

官媒分析：中澳貿易摩擦或不會繼續惡化

此外，官媒《環球時報》英文版於周一（18日）刊發的一篇文章指，中澳爭端的複雜性遠低於中美之間的爭端。正如美國精英所相信的那樣，中美之間的競爭在於爭奪戰略優勢、制定全球規則權力等等。澳洲沒有這些方面的關切，因此人們對中澳關係不應該太悲觀。

文章又稱，由於中澳雙方無意完全破壞兩國在能源和資源上的合作關係，因此兩國之間的貿易摩擦可能不會繼續惡化。

（綜合報道）