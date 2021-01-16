環時：中國水果商指澳洲車厘子「質素不夠好」　盛讚智利貨更抵食

澳洲煤碳、紅酒、原木等多種商品進口中國受到限制，中澳緊張關係備受關注。《環球時報》英文版11日報道，由於供應過剩，進口車厘子價格下跌20%。同時澳洲車厘子在中國的市場份額下降，因為顧客更青睞智利車厘子。

環時在報道中引述一名在廣州某水果貿易公司工作的余姓（音譯，Yu）員工說：「我們暫時不會進口澳洲產車厘子，是因為它不是那麼地應季了。」上海一名潘姓（音譯，Pan）水果商也表示：「澳洲產車厘子的口感和品質不如從前。智利車厘子在中國市場的份額最大，質量更好，價格也更低。」

報道強調，中國買家之所以更青睞智利車厘子，除了消費者的偏好外，還有季節因素、雨水因素導致澳洲車厘子的質素有所下降。

環時的報道刊出後，澳洲媒體也開始關注事件，有業者擔心當地車厘子也將淪為中澳關係緊張下的「犧牲品」。澳洲車厘子種植者協會主席Tom Eastlake接受澳媒採訪時，否認中國媒體指澳洲的車厘子「劣質」，他說業內人士從未收到過中國顧客的投訴和不滿，「我們（澳洲）的車厘子是全球優質產品。」

根據澳洲政府公布的數據，2019年，澳洲車厘子的出口價值接近8000萬澳元（約合4.8億元港幣），其中對華出口量占其出口總量的30%以上。Tom Eastlake稱，中澳緊張的貿易關係和外交關係不是他們最關心的事項，但他認為澳洲政府應與中國保持良好關係，澳洲的車厘子種植業也應如此。

另據智利駐華大使館商務參贊娜塔介紹，中國是目前世界上最大的智利車厘子進口國，預計2020-2021年產季，智利車厘子出口量增加30%，有50萬噸左右車厘子進入中國市場。

《人民網》的報道稱，在內地多個電商平台上，J級智利車厘子大多30元（人民幣．下同）以下的價格就能拿下1斤。加上有催銷活動加持，JJJ級智利車厘子到手價格僅為399元10斤，較去年12月市場價格下降約三到五成。上海、昆明、貴陽、長沙等地媒體也探訪了批發市場，相比往年均有不同程度的降價。有商家把車厘子與日常消費相比較，今年一斤車厘子和一杯奶茶不相上下。

車厘子價格大幅下跌的消息也成為微博熱議話題，不少網民笑稱終於實現「車厘子自由」。分析認為，中國經濟率先從新冠疫情中恢復過來，商家主動降價促銷，以及作為車厘子主要生產國的智利喜迎豐收，都讓車厘子在內地市場價格明顯下跌。

（綜合報道）