新冠疫苗｜內地頻現預約接種騙局　國家衛健委重申全民免費

國家衛健委早前宣布，將陸續為全民免費接種新冠疫苗，令「接種疫苗」成為當下熱門話題，卻有不法分子藉機發揮，令全國多地近日出現「預約接種新冠疫苗」的騙局。 北京、四川、浙江、陝西等地相繼發布緊急通報闢謠。 1月9日，國家衛健委新聞發布會再次重申，將向全國市民免費提供疫苗接種服務。

科興中維新冠疫苗。（新華社）

內地傳媒報道，北京等多地市民近日收到假借官方機構名義發出的詐騙短訊，要求市民點擊鏈接預約接種新冠疫苗。短訊以當地疾控中心名義發出，顯示新冠疫苗已開放預約並附上預約鏈接，引導居民點擊繳費。

警方提出，短訊內的網址鏈接帶有木馬病毒，市民填寫身份證號、手機號、銀行卡等信息後會被套取銀行卡驗證碼。除了虛假預約短訊外，有不法分子更假冒教師身份，潛入一中學某班家長QQ群散播接種新冠疫苗的不實消息並騙取「疫苗費」。

去年12月31日，國家衛健委副主任曾益新表示，新冠疫苗肯定是為全民免費提供，當局曾發現個別地方有收取個人費用的情況，事後都以國務院聯防聯控機制綜合組的名義發文要求立即整改。

1月11日，在北京市海澱區學院路街道的一處臨時新冠疫苗接種點，醫務人員準備為接種人員接種。（新華社）

對於企業研發成本高昂，全民免費接種或令企業營收有問題。國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉指出，企業在開展疫苗研發、生產、儲存、運輸的過程當中會產生成本，企業按照新冠疫苗公共產品的屬性，依據成本作出相應定價。政府相關部門則按照相應價格向企業購買，為全民免費接種。因此，新冠疫苗的定價和向全民免費接種是不矛盾。

據了解，為開展此次重點人群接種工作，目前全國共統籌設置了25392個接種點。截至目前，內地已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次，尚未出現嚴重不良反應。

早在此次重點人群實施免費接種前，嘉興、義烏、紹興等地已開始接受新冠疫苗緊急使用，均為國藥集團生產的滅活疫苗，定價為200元（人民幣，下同）一支。按照前述均價計算，按全國14億人口全部接種，人均接種兩針計算，疫苗接種費用將耗資5600億元。

國家醫保局副局長李滔表示，附條件上市以後疫苗免費接種是在居民知情、自願情況下，企業將按議定的價格提供疫苗的費用，疊加接種服務等全部的費用，由醫保基金和財政共同負擔，居民個人不負擔費用。

國藥疫苗．懶人包｜中國首款新冠疫苗獲批上市 公共產品全民免費