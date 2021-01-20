暴力傷醫事件不斷　全國人大擬修法保障醫生權益

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-20 18:30

新華社報道指，全國人大常委會今日（20日）舉行的會議對《執業醫師法》進行修訂，修訂草案進一步強化了醫生保障機制，完善了醫生職責和義務。

報道指，全國人大教育科學文化衛生委員會等對現行《執業醫師法》進行修訂，擬訂了「醫師法草案」，提請本次常委會會議審議。草案對現行法律作了較大幅度修改，主要包括保障醫生合法權益及待遇、完善醫生的職責和義務、完善醫生考試註冊管理制度、完善醫生教育培訓和考核制度以及完善法律責任。

《執業醫師法》是中國第一部衛生專業技術人員法律，1999年起施行。近年來，暴力傷醫事件時有發生，損害了醫患關係，受到社會廣泛關注。

2019年年底，北京民航總醫院一名女醫生被刺傷致死一事引發廣泛關注，起因為病人家屬對治療效果感到不滿。（資料圖片）

本次草案新增的「保障措施」一章明確規定，政府應當維護醫療衛生機構良好的執業環境，防範和依法打擊涉醫違法犯罪行為；醫療衛生機構應當為醫務人員提供職業安全和衛生防護用品，並完善安全保衛措施，維護良好的醫療秩序，及時主動化解醫療糾紛，保障醫務人員執業安全。

草案還吸收了疫情防控的經驗做法。例如草案規定，國家建立適應現代化疾病預防控制體系的人才培養和使用機制；遇有緊急情況以及國防動員需求時，醫生應當服從衛生健康主管部門的調遣；醫生發現傳染病、突發不明原因疾病和異常健康事件時應及時報告。

（綜合報道）