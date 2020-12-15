山西童就醫後嘔吐流鼻血亡　疑所服退燒藥觸發急性神經系統疾病

山西朔州市1歲男童琦琦（化名），上周二（8日）在醫院吊鹽水後身亡，醫生曾開具解熱鎮痛藥物「賴氨匹林」（Aspirin lysine）。死者母親孫女士稱，醫院一直未出面協商後續問題，她只想醫生解釋清楚兒子死因。當地衛生健康局和藥監局已介入調查。 事件引起各界關注。有兒科醫生指，16歲以下兒童使用賴氨匹林有引起雷伊氏綜合症（Reye Syndrome）的風險，當中對肝臟和腦部的危害最大，若不及時治療，會導致肝腎衰竭、腦損傷甚至死亡。

孫女士表示，兒子因咳嗽到應縣和諧醫院開藥，醫生卻要求打針，結果琦琦回家後精神狀態不佳甚至身體發軟，反復發燒。她翌日再帶兒子到醫院，醫生為琦琦吊鹽水和霧化，但回家後發燒症狀依然沒有改善。

孫女士見狀立即抱兒子去醫院，惟琦琦在途中開始嘔吐、流鼻血。她表示，當時發現和諧醫院漆黑一片，根本沒有人，於是急忙趕去人民醫院，可惜為時已晚。

醫生曾開具解熱鎮痛藥物「賴氨匹林」。（影片截圖）

內地兒科醫生李志玲指出，賴氨匹林的解熱作用強，起效快，作用緩和而持久，但3個月以下嬰兒禁用、16歲以下兒童使用會有機會引起雷伊氏綜合症。由於賴氨匹林易於通過胎盤及在乳汁中排出體外，故孕婦禁用、哺乳期婦女亦不宜使用。同時，賴氨匹林亦會引起過敏、水楊酸反應等，包括用藥後出現頭暈頭痛、耳鳴、視聽減退、皮疹、蕁麻疹、哮喘、精神紊亂、休克等。

李志玲指出，16歲以下兒童使用賴氨匹林有機會引起雷伊氏綜合症。（網上圖片）

雷伊氏綜合症是一種小兒急性神經系統疾病，通常發生在兒童病毒性感染，例如流感、水痘、麻疹等康復期間出現，患者身體所有器官都會受影響，主要症狀為乏力、嘔吐、意識障礙等。

世界衛生組織提醒，吊鹽水一般用於危重、特殊疾病的情況，而吊鹽水對人體存在一定風險，包括容易產生耐藥性，操作不慎感染風險大，加重肺部負擔，毒副作用影響血液、內臟、大腦中樞神經。若患兒有腹瀉但輕度脫水；毛細支氣管炎有輕度喘息；手足口病、皰疹性咽峽炎但沒有發燒；有上呼吸感染病情且發燒，但精神狀態良好的情況下，家長都可以拒絕為孩童吊鹽水。