中印衝突｜西藏軍區換裝全新「猛士」突擊車　演練攻擊印軍坦克

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-21 08:30

中印邊境對峙持續數月，形勢依然緊張，自對峙以來，解放軍多次在西藏軍區頻密演練。中國官媒近日披露，解放軍換裝全新三代「猛士」突擊車，演練中亦模擬攻擊印軍T-72坦克，引發輿論關注。

據悉，西藏軍區作為解放軍兩大特殊軍區之一，主要任務是應對來自印度方向的威脅。央視公開的西藏軍區最新演練畫面顯示，西藏軍區「高原雪豹」特種作戰旅已換裝100多輛中國國產三代「猛士」防護型突擊車，並將35毫米狙擊榴彈發射器，裝到了突擊車頂上的多功能遙控武器架上。

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「猛士」是中國第一部三代高機動性軍用越野車。三代「猛士」安裝6.7升、300馬力的柴油發動機，動力更足。它載重可達4噸，比前代「猛士」多了一倍以上，這也意味着除必要的運輸和防護外，還能在搭載更強大的武器時保證足夠的機動性。與此同時，它的外部防護鋼板更厚，防護性更強，擁有更加完善的防彈能力。

火力方面，三代「猛士」可配裝機炮、防空導彈、無人機等，更大的車體也能適配更寬大的通信方艙容納更多通信器材，其六軸版更能搭載火箭炮甚至榴彈炮。

此前2020年11月2日，西藏軍區官方微信號「高原戰士」曾發佈消息稱，西藏軍區某營舉行授裝、接裝儀式，多輛三代「猛士」突擊戰車披戴紅花準備交付。

分析指，解放軍高機動輕型步兵班列裝三代「猛士」後，在突遇坦克步戰車與碉堡火力點這樣的硬目標時，依然有能力完成作戰任務。解放軍在上述演練中，亦模擬攻擊印軍T-72坦克。

當前中印邊境局勢下，另有照片顯示，解放軍在邊境部署了JM-8「蟒」式履帶式全地形車。

中印邊境一線對峙持續，雙方戰地照片公開，更多詳情請點擊圖集：

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中印兩軍在斯潘古爾湖附近的熱欽山口最新對峙照也在中國社交網絡流傳。照片顯示，一名解放軍士兵手持QBU-88式狙擊步槍在後方向遠處的中印對峙一線瞄準；另一名解放軍士兵身穿雪地偽裝服手持望遠鏡觀察前線態勢。士兵旁均壘有石頭牆。

（綜合報道）