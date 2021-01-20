考察北京及河北　習近平：辦好冬奧是中國對國際社會的莊嚴承諾

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-20 21:49

國家主席習近平近期先後前往北京、河北考察2022年冬奧會及殘奧會籌辦工作。 官方傳媒報道，習近平在考察後主持召開匯報會並發表重要講話，指辦好冬奧會及冬殘奧會是黨和國家的一件大事，更是中國對國際社會的莊嚴承諾。

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習近平在講話中強調，北京冬奧會、冬殘奧會是中國「十四五」初期舉辦的重大標誌性活動，要充分認識其重大意義，增強做好籌辦工作的責任感、使命感、緊迫感。做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作使命光榮、意義重大。要堅定信心、奮發有為、精益求精、戰勝困難，認真貫徹新發展理念，把綠色辦奧、共享辦奧、開放辦奧、廉潔辦奧貫穿籌辦工作全過程，全力做好各項籌辦工作，努力為世界奉獻一屆精彩、非凡、卓越的奧運盛會。

習近平並指出，北京冬奧會、冬殘奧會籌辦已經進入關鍵時期，要圍繞如期辦賽目標，全面梳理並切實抓好各項工作落實。同時，冬奧會工作領導小組要加強統籌調度，及時研究解決籌辦工作中遇到的重大問題。各成員單位要履行職責，高質量完成各項工作任務。各專項協調小組要主動擔責、加強協調，統籌解決好跨地區、跨部門、跨層級的重點難點問題。

此外，北京市、河北省要落實主辦城市責任，按時優質完成各項任務。北京冬奧組委要更好履行職責，嚴格執行各項規章制度，嚴格預算管理，控制辦奧成本，勤儉節約、杜絕腐敗，讓北京冬奧會、冬殘奧會像冰雪一樣純潔乾淨。

（新華社）