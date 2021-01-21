新冠肺炎｜內地昨增144宗確診　126宗屬本土病例　黑龍江佔68宗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 10:17

據國家衛健委通報，內地周三（20日）新增144宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例有126宗，包括黑龍江68宗、吉林33宗、河北20宗、北京2宗、山西2宗、山東1宗。另有18宗為境外輸入病例。

內地昨日（20日）新增144宗新冠肺炎確診病例，其中126宗是本土病例。（中新社）

內地現有288宗境外輸入確診病例，其中2宗為重症病例，現有疑似病例5宗。

截至1月20日24時，據31個省份報告，內地現有確診病例1598宗，其中68宗是重症病例，累計治愈出院病例82468宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例88701宗。

另外，31個省份報告指，新增113宗無症狀感染者，其中16宗是境外輸入；當日56宗轉為確診病例，其中1宗是境外輸入；當日32宗解除醫學觀察，其中13宗是境外輸入；尚有844宗無症狀感染者正在接受醫學觀察，其中268宗是境外輸入。

北京市昨日（20日）新增2宗本地確診病例及1宗無症狀感染者。（中新社）

黑龍江的疫情仍然未見緩和，據黑龍江省衛健委報告，當地周三新增68宗新冠肺炎確診病例，包括綏化市望奎縣65宗、綏化海倫市2宗、哈爾濱市道里區1宗，新增85宗無症狀感染者。上述確診病例及無症狀感染者均是在醫學觀察期間及開展擴大核酸檢測篩查發現。

據吉林省衛健委通報，吉林省昨日新增33宗本地確診病例，包括通化市29宗、長春市2宗、松原市2宗。新增6宗無症狀感染者，均在通化市。截至1月20日24時，全省累計報告本地確診病例300宗。

北京市衛健委通報新增2宗本地新冠肺炎確診病例及1宗無症狀感染者，2宗確診病例均居住在大興區天宮院街道融匯社區，其中1宗由無症狀感染者轉歸確診。

（綜合報道）